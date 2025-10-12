Velike promjene za korisnike Gmaila, Google ukida dvije popularne funkcije

POP je godinama bio popularan način za preuzimanje Gmail poruka putem programa kao što su Outlook ili Thunderbird. No, Google smatra da je ova tehnologija zastarjela te će od 2026. više neće biti podržana. Umjesto toga, korisnicima se savjetuje prelazak na IMAP protokol, koji omogućava sinkronizaciju u stvarnom vremenu između svih uređaja i stalnu povezanost s Gmail serverom.