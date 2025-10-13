Oglas

Visoka razina ftalata

Igračke za kojima je poludio svijet povlače se iz EU-a: Mogu izazvati gušenje ili alergije kod djece

N1 Info
13. lis. 2025. 15:41
Labubu
S europskog tržišta se povlači krivotvorena igračka Labubu zbog opasnosti od gušenja djece, ali i pretjerane količine štetnih spojeva.

Europski sustav za razmjenu informacija o nesigurnim proizvodima na zajedničkom europskom tržištu (RAPEX), naredio je povlačenje s polica i uništavanje lažnih lutkica globalno popularnog brenda Labubu.

Naime, plišane lutkice u obliku čudovišta s metalnim prstenom mogu izazvati gušenje ili alergijske reakcije na kemijske supstance.

Ne zadovoljava europske standarde

"Proizvod ima mali dio koji se lako može odvojiti (metalni prsten). Malo dijete bi ga moglo staviti u usta i ugušiti se. Osim toga, plastični materijal igračke ima prekomjernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP) (izmjerene vrijednosti do 0,02% odnosno 1,64% težinskog udjela). Ovi ftalati mogu štetiti zdravlju uzrokujući moguću štetu reproduktivnom sustavu", upozorava Rapex, a prenosi tportal.

Dodaju kako proizvod ne zadovoljava europske standarde i odredbe Direktive EU o sigurnosti igračaka. Inače, proizvođač spornih igračaka je Pop Mart, a utvrđeno je kako je riječ o krivotvorini. Zemlja podrijetla je Kina.

Rapex je naložio povlačenje s polica i uništavanje "plišanaca" pod nazivom Labubu Have a Seat.

RAPEX kemijske supstance labubu opasnost od gušenja povlačenje proizvoda

