Iran: Otvaranje Hormuza nije moguće

Glavni iranski pregovarač u razgovorima sa SAD-om izjavio je da „nije moguće“ otvoriti Hormuški tjesnac zbog „očiglednih kršenja primirja“ od strane SAD-a i Izraela.
U objavi na platformi X u srijedu, Mohammad Bagher Ghalibaf rekao je da ta „kršenja“ uključuju američku pomorsku blokadu iranskih luka – što je, kako tvrdi, uzelo globalno gospodarstvo „za taoca“ – te izraelsko „ratno huškanje“ „na svim frontama“.
Iran ostaje otvoren za pregovore, rekao je predsjednik Masoud Pezeškian, ali je dodao da su „kršenje obveza, blokada i prijetnje glavne prepreke istinskim pregovorima“, pišeBBC.
Početkom utorka činilo se da će SAD i Iran ovog tjedna održati nove mirovne pregovore u Pakistanu – no oni još nisu započeli.
Potpredsjednik JD Vance, koji bi trebao predvoditi američko izaslanstvo, i dalje se nalazi u SAD-u.
U utorak navečer američki predsjednik Donald Trump objavio je produljenje primirja između SAD-a i Irana koje je trebalo isteći u srijedu.
„Karte su sada u rukama Trumpa“
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kasnije je pojasnila da je produženje neograničeno i bez novog roka. Dodala je da je Trump „zadovoljan“ pomorskom blokadom Irana te da „razumije da je Iran u vrlo slaboj poziciji“.
„Karte su sada u rukama predsjednika Trumpa“, rekla je.
Na pitanje novinara kada će rat završiti, Leavitt je odgovorila da je to na Trumpu da odluči „kada procijeni da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Država i američkog naroda“.
Iran zaplijenio dva broda
Najnovija izjava iranskog pregovarača dolazi u trenutku kada se sukobi nastavljaju u ovom opasnom i ključnom globalnom pomorskom pravcu, dok je Iran objavio da je „zaplijenio“ dva broda u tjesnacu.
U srijedu ujutro Iran je objavio da su dva teretna broda zadržana u Hormuškom tjesnacu radi „inspekcije“. To dolazi nakon izvješća o napadima na tri teretna broda u tom području.
Euphoria, jedan od triju kontejnerskih brodova napadnutih ranije, prema podacima MarineTraffica analiziranima od strane BBC Verify, spustio je sidro blizu luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Brod u vlasništvu UAE-a napadnut je osam nautičkih milja zapadno od Irana, prema podacima tvrtke Vanguard. Nije bilo štete na brodu niti ozlijeđenih članova posade.
Iran nije komentirao slučaj broda Euphoria, ali je potvrdio da je zaplijenio druga dva broda – MSC Francesca i Epaminondas – koji su prijavili oštećenja nastala u napadima.
Iran najavio "odlučne" mjere u tjesnacu
U priopćenju mornarice Iranske revolucionarne garde navodi se da su brodovi „djelovali bez odobrenja“ i počinili „ponovljena kršenja“, optužujući ih da su pokušali „tajno“ napustiti tjesnac i manipulirati navigacijskim sustavima.
Također je upozoreno da Iran „prati“ kretanja u tjesnacu i najavio je „odlučne“ mjere protiv „prekršitelja“.
Iranski medij Tasnim, povezan s Revolucionarnom gardom, kasnije je objavio dramatične snimke iranskih komandosa koji upadaju na dva broda.
Najnoviji podaci o njihovim pozicijama pokazuju da se brodovi nisu značajno pomaknuli od trenutka napada.
Ipak, podaci MarineTraffica pokazuju da je Euphoria nastavila plovidbu prema jugu nakon napada, te se oko 14:00 BST našla oko 13 nautičkih milja od luke Khor Fakkan.
Napadnut i grčki brod
Grčki ministar vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis kasnije je potvrdio da je napadnut Epaminondas, brod u grčkom vlasništvu.
„Mogu potvrditi da je napadnut grčki teretni brod, ali ne mogu potvrditi da su ga Iranci zaplijenili“, rekao je za CNN.
