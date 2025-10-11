Mirovine bez usklađivanja veće do 40 posto: Pogledajte usporedbu obje opcije

Svaki pojedinac će pri odlasku u mirovinu sam morati odlučiti što mu je kratkoročno, odnosno dugoročno isplativije. Uvelike to ovisi i o karakteru same osobe, kao i njezinom financijskom sklopu. Nekomu je bitnije da sada ima više novca, ne razmišljajući o tomu što će biti za deset, 20 ili 30 godina. Drugi si pak žele osigurati nešto veća sredstva u dubokoj starosti, za koju vjeruju da će je doživjeti. Najrealniji scenarij je očekivana inflacija, pri čemu je otprilike prva polovina razdoblja primanja mirovine isplativija ona bez usklađivanja, a druga s usklađivanjem. Svatko će odlučiti najbolje za sebe, a za bilo koju odluku važno je poznavati opcije i imati na raspolaganju sve informacije, a koje će se nalaziti u informativnom izračunu mirovine prije sklapanja ugovora.