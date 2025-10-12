TAJNA SAVRŠENOG KRUMPIRA
Voda i sol nisu dovoljni: Uvijek dodajte ovaj sastojak kuhanom krumpiru i bit će fantastičnog okusa
Krumpir je nezamjenjiv sastojak gotovo svake kuhinje. Hranjiv je i omiljen među odraslima i djecom. Postoji mnogo trikova uz koje se mogu postići bolji rezultati pri pripremi jela od krumpira.
U čemu je tajna savršeno kuhanog krumpira?
Ocat je proizvod koji uvijek imamo pri ruci - bilo da je riječ o bijelom ili vinskom - i ne bi smio nedostajati u kuhinjskom ormariću. Odličan je kao ekološko i učinkovito sredstvo za čišćenje, koristi se i u kozmetici, ali može biti i vrlo koristan u pripremi krumpira, piše nova.rs.
Bijeli krumpir sadrži više škroba, pa je zbog svoje brašnaste teksture idealan za pripremu ukusnog pire-krumpira. S druge strane, čvršći krumpir (voskaste teksture) savršen je za prženje ili pečenje. Sve što trebate učiniti jest kuhati krumpir oko 30 minuta, a nakon 15 minuta dodati sol i malo octa.
Ocat pomaže da se na vanjskoj strani krumpira formira tanka korica koja mu pomaže zadržati oblik. Koji god ocat upotrijebite, poslužit će svrsi. Ipak, nemojte pretjerivati - previše octa može dati gorak okus krumpiru. Dovoljna je jedna žličica na četiri ili pet krumpira. Kiselina iz octa sprječava razgradnju pektina u krumpiru, pa se on ne raspada tijekom kuhanja. Umjesto octa možete koristiti i limunov sok.
Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, krumpir dobiva izraženiji, puniji i neodoljivo ukusan okus.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
