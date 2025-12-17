Oglas

4.4 prema Richteru

Prilično snažan potres kod Dubrovnika, osjetio se u dvije države

N1 Info
17. pro. 2025. 23:28
potres kod dubrovnika
Screenshot / EMSC

U srijedu navečer oko 23 sata i 7 minuta zabilježen je umjereno jak potres u Dalmaciji.

Prema prvim podacima EMSC-a magnituda potresa je iznosila 4.4 prema Richteru, a osjetio se u mnogim krajevima srednje i južne Dalmacije te Hercegovine.

Epicentar je bio u moru, jugoistočno od Mljeta.

Dubina mu se procjenjuje na 10 kilometara.

Ovo su neki od komentara:

  • Ston“Prvo se čula glasna tutnjava, zatim šuštanje stakla na vratima i osjećaj blagog horizontalnog pomicanja. Nije bilo oštećenja.”
  • Mokošica“Dobro je zatreslo, zveckala je vitrina i potrajalo je nekoliko sekundi.”
  • Lapad (Dubrovnik)“Prvo blagi val, odmah za njim dosta jači. Sve skupa trajalo 4–5 sekundi, vrlo neugodan osjećaj.”
  • Dubrovnik“Osjetio se dolazak i odlazak potresa, nije bio nagli udar nego valovito podrhtavanje.”

  • Dubrovnik“Prvo se čula huka, a onda je dobro zatreslo nekoliko sekundi.”
  • Dubrovnik“Cijeli krevet se zatresao, probudilo me iz sna.”
  • Dubrovnik“Tresla se zgrada 4–5 sekundi, osjetno na višem katu.”
  • Cavtat“Osjetilo se da dolazi, dugo je trajalo, ali je srećom blag bio.”
  • Dubrovnik“Dosta dugo je brujilo, uz duboku buku nalik grmljavini.”
  • Dubrovnik“Osjetilo se malo duže, nije bilo jako, ali vrlo neugodno.”
  • Dubrovnik“Dug i lagan potres, osjećaj kao da prolazi val ispod tla.”
  • Čapljina“Dobro zatreslo i još se narednih 15 sekundi osjetila vibracija.”
  • Crnići (BiH)“Posuđe u ormaru je lupkalo.”
  • Staševica“Dugo je trajao i imao jedan jači trzaj, ostalo se osjetilo dobro.”
  • Metković“Jak udar pa duga vibracija, neugodan i trom zvuk.”
  • Trebinje“Nije treslo, ali se dobro čulo, dugo trajalo.”
  • Jelsa“Dosta se zatreslo i dugo je trajalo.”
  • Vrgorac“Značajno je zatreslo, nadam se da su svi bliže epicentru dobro", prenijela je Dlmacija danas.
