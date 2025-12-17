Skoknuli smo do Trsta i usporedili cijene istih proizvoda s onima u Zagrebu

Blagdanska košarica ove godine bit će oko 10 posto skuplja u odnosu na lani.
Oglas
"Cijene stalno rastu u Hrvatskoj pa onda nije ni za očekivati da će blagdanska košarica biti jeftinija. Svjedočimo da naročito cijene hrane i pića rastu i onda nije realno očekivati povoljniju blagdansku košarice", rekla nam je jutros u Novom danu Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
Naša je ekipa usporedila je cijene nekih uobičajenih blagdanskih namirnica u Zagrebu i Trstu.
Tako je Katarina Plantak provjerila kolike su cijene u Zagrebu, dok je Borna Šmer skoknuo do Trsta, u isti trgovački lanac, te je kupio iste proizvode kao Katarina u Zagrebu.
Zagreb
- Pureći batak i zabatak - 5,39 €/kg
- Bakalar - 73,90 €/kg
- Pjenušavo vino - 6,29 €/l
- Vreća od 4 kg krumpira - 4,99 €
- Pršut - 25,90 €/kg
- Čokolada za kuhanje - 13,25 €/kg
- Čokoladni Panetonne - 7 €
Trst
- Pureći batak i zabatak - 4,99 €/kg
- Bakalar - 53,25 €/kg
- Pjenušavo vino - 1,75 €/l
- Vreća od 4 kg krumpira - 3,99 €
- Pršut - 32,90 €/kg
- Čokolada za kuhanje - 11,95 €/kg
- Čokoladni Panetonne - 5,99 €
U Hrvatskoj je tako ukupan račun iznosio 136,72 eura, a u Trstu 114,82 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas