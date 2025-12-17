Oglas

pogledajte razlike

Skoknuli smo do Trsta i usporedili cijene istih proizvoda s onima u Zagrebu

author
N1 Info
|
17. pro. 2025. 13:16
bakalar2.jpg
N1

Blagdanska košarica ove godine bit će oko 10 posto skuplja u odnosu na lani.

Oglas

"Cijene stalno rastu u Hrvatskoj pa onda nije ni za očekivati da će blagdanska košarica biti jeftinija. Svjedočimo da naročito cijene hrane i pića rastu i onda nije realno očekivati povoljniju blagdansku košarice", rekla nam je jutros u Novom danu Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Naša je ekipa usporedila je cijene nekih uobičajenih blagdanskih namirnica u Zagrebu i Trstu.

Tako je Katarina Plantak provjerila kolike su cijene u Zagrebu, dok je Borna Šmer skoknuo do Trsta, u isti trgovački lanac, te je kupio iste proizvode kao Katarina u Zagrebu.

panatone.jpg
N1

Zagreb

  1. Pureći batak i zabatak - 5,39 €/kg
  2. Bakalar - 73,90 €/kg
  3. Pjenušavo vino - 6,29 €/l
  4. Vreća od 4 kg krumpira - 4,99 €
  5. Pršut - 25,90 €/kg
  6. Čokolada za kuhanje - 13,25 €/kg
  7. Čokoladni Panetonne - 7 €

Trst

  1. Pureći batak i zabatak - 4,99 €/kg
  2. Bakalar - 53,25 €/kg
  3. Pjenušavo vino - 1,75 €/l
  4. Vreća od 4 kg krumpira - 3,99 €
  5. Pršut - 32,90 €/kg
  6. Čokolada za kuhanje - 11,95 €/kg
  7. Čokoladni Panetonne - 5,99 €

U Hrvatskoj je tako ukupan račun iznosio 136,72 eura, a u Trstu 114,82 eura.

Teme
Cijene hrane Potrošači Rast cijena blagdanska košarica cijene

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ