Uvođenje godišnjeg dodatka na mirovinu. Riječ je o dijelu mirovine i trajnom pravu uvedenom u mirovinski sustav. Visina godišnjeg dodatka određuje se prema punim godinama mirovinskog staža, a za korisnike kojima je mirovina obračunata bez uračunavanja mirovinskog staža određeno je minimalno razdoblje od 15 godina te odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za godinu mirovinskog staža donosi Vlada najkasnije do 31. listopada svake kalendarske godine, a HZMO ga isplaćuje u prosincu. Za 2025. utvrđen je dodatak od šest eura po godini staža. Godišnji dodatak nije oporeziv, ne može ulaziti ni u cenzus za ostvarivanje dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, a izuzet je i iz ovrhe.