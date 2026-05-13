(PRE)SKUPA HRVATSKA
Apel Glavine postavlja pitanje: Tko bi prvi trebao krenuti sa snižavanjem cijena – država ili privatnici?
Cijene u hrvatskom turizmu ponovno su glavna tema uoči glavne turističke sezone. Dok dio turista u Splitu kaže da su cijene "razumne” i čak i niže od očekivanih, ministar turizma Tonči Glavina apelira na ugostitelje i iznajmljivače da ih snize između 10 i 20 posto kako bi Hrvatska ostala konkurentna.
Oglas
Poduzetnici traže konkretne analize i poručuju da se ne može sve svaliti na privatni sektor, dok ekonomisti upozoravaju da država istodobno povećava vlastite troškove i namete. Treba li Hrvatska doista pojeftiniti turističku ponudu i tko bi prvi trebao krenuti sa snižavanjem cijena – država ili privatnici?
Cijene u turističkoj sezoni i dalje tema broj jedan, pitate li goste iz SAD-a koje smo jutros zatekli u Splitu, one su im razumne.
"Čini se jako pristupačno i ljudi su ljubazni”, kaže Amerikanac Ross.
David i Anita Peterson slažu se s ocjenom i dodaju kako su im cijene "vrlo razumne" i da je "jeftinije nego su mislili".
"Hoćemo konkretne analize"
Zbog poremećaja u prometu i putovanjima , ova bi turistička godina mogla biti specifična pa ministar Glavina apelira na cijeli turistički sektor da snize cijene 10 do 20 posto. Poduzetnici se pitaju na temelju kojih se izračuna došlo do tih postotaka i traže analize.
"Hoćemo jasne i konkretne analize, a ne stvaranje percepcije da poduzetnici napumpavaju cijene. Možda je to i točno, ali hajdemo vidjeti koji su to”, kaže Lana Šiljeg, dopredsjednica udruge Glas poduzetnika.
Iznajmljivači protiv sniženja
Konkurencija već neko vrijeme nudi niže cijene, no neki naši iznajmljivači, čini se, nisu baš skloni dodatnom snižavanju.
"Imam jedan apartman i nisam dizala cijenu. Mislim da se ne treba dizat jer su druge destinacije jeftinije. Mislite da bi se trebalo dodatno snižavati? Pa mislim od prošle godine da ne bi trebali snižavati cijene. Eto, to je moje mišljenje", kaže Dijana iz Splita.
Mišljenje struke jest da je apel ministra plemenit, ali sadržajno i ekonomski besmislen.
Više pogledajte u prilogu Vesele Šegvić Kordić.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas