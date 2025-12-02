Oglas

Listeria monocytogenes

Provjerite hladnjake! Zbog bakterije se povlači tlačenica

author
Hina
|
02. pro. 2025. 16:30
tlačenica
Dusko Mirkovic/PIXSELL

S tržišta se opoziva Tlačenica od 500 do 600 grama, krapinskog proizvođača, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, izvijestili su iz Državnog inspektorata u utorak.

Oglas

S tržišta se opoziva Tlačenica od 500 do 600 grama, krapinskog proizvođača, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, izvijestili su iz Državnog inspektorata u utorak.

Tlačenica je s naznakom 'upotrijebiti do 16. siječnja 2026." i pod brojem LOT P-25/812. 

Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ)  o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a podaci se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod, stoji u priopćenju.

Teme
presečki zlačenica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ