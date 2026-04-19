Vučić ponovno uputio neizravne kritike Hrvatskoj

Ustaše su logor u Jasenovcu osnovale potkraj kolovoza 1941. godine a on je djelovao sve do 22. travnja 1945. godine kada se posljednja skupina preživjelih logoraša odlučila na proboj. Tamo su zatvarani Židovi, Romi, Srbi i Hrvati kao politički zatočenici ili pripadnici antifašističkog pokreta otpora a procjena je kako je tamo ubijeno više od 85 tisuća zatočenika. Srpska pak historiografija kao i političari i dalje inzistiraju na nedokazanim tvrdnjama da je u Jasenovcu ubijeno 700 tisuća ljudi od kojih pola milijuna Srba a natpisi s tim brojkama i sada su vidno istaknuti u Donjoj Gradini.