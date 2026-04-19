Ministar iz BiH: Smeće bi trebali odlagati iznad Dubrovnika, pa ga zapaliti. Neka gori cijelo ljeto

Lokaciju na kojoj Hrvatska planira skladištiti radioaktivni otpad Hurtić naziva "bosanskim Černobilom" i tvrdi da bi ona mogla ugroziti opstanak 250 tisuća ljudi u slivu Une.
Pitanje odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ponovno je podignulo tenzije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U gostovanju u emisiji "Centralni dnevnik" na Face TV-u, ministar ljudskih prava i izbjeglica BiH, Sevlid Hurtić, iznio je radikalan prijedlog kao odgovor na hrvatske planove u blizini granice. Vidno ogorčen zbog, kako kaže, ignoriranja prigovora iz Sarajeva, Hurtić je predložio da se Hrvatskoj uzvrati istom mjerom, ali na drugom kraju granice.
"Evo, ja sam, znate što predložio? Da mi sad svi iz Bosne i Hercegovine, ako treba i skuplje da plaćamo, i da dolje iza Dubrovnika napravimo deponiju i da smeće odlažemo dolje. I fino u šestom mjesecu ga zapalimo. Pa nek gori čitavo ljeto! Pa nek osjeti Dubrovnik ono što će osjetiti ljudi gore u Krajini", izjavio je Hurtić.
Na opasku voditelja Senada Hadžifejzovića kako je to drastičan potez, ministar je dodao: "Ne gledajte to kao osvetu, već kao upozorenje - da vidite kako je kad ne razumijete drugi jezik. Da imam tu moć i tu mogućnost, to bih uradio bez razmišljanja", prenosi Dnevnik.hr.
Podsjetimo, Hrvatska planira na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini općine Dvor i granice s BiH, skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
