Nakon velikog sukoba navijača na splitskoj Rivi, vođa navijača Ajaxa poručuje: "Treba ih izbaciti iz Europe!"

“Ponavljaju li se ovakvi incidenti, UEFA bi trebala reagirati na najstroži način. Napadaju se obični navijači koji nisu došli izazivati nerede. Slične scenarije doživjeli smo u Ateni i Napulju, dok u Marseille nismo ni smjeli putovati. Ako se ovakve stvari učestalo događaju, UEFA bi takve klubove jednostavno trebala izbaciti iz europskih natjecanja”, izjavio je Nagtzaam za nizozemsku televiziju AT5.