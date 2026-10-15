neredi uoči utakmice
Nakon velikog sukoba navijača na splitskoj Rivi, vođa navijača Ajaxa poručuje: "Treba ih izbaciti iz Europe!"
Uoči današnjeg susreta Europske lige između Hajduka i Ajaxa na Poljudu, u samom središtu Splita sinoć oko 23:30 sati došlo je do žestokog navijačkog sukoba.
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Oko 150 pripadnika Torcide napalo je nizozemske navijače na Rivi, no brza reakcija policije spriječila je sukob još razmjera. Privedeno je ukupno 57 osoba.
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Nakon ovog sukoba, a koji je podignuo veliku prašinu u nizozemskim medijima, oglasio se čelnik Ajaxove udruge navijača Fabian Nagtzaam. Naglasio je kako glavna tema uoči utakmice više nije nogomet, nego sigurnost gostujućih navijača.
“Ponavljaju li se ovakvi incidenti, UEFA bi trebala reagirati na najstroži način. Napadaju se obični navijači koji nisu došli izazivati nerede. Slične scenarije doživjeli smo u Ateni i Napulju, dok u Marseille nismo ni smjeli putovati. Ako se ovakve stvari učestalo događaju, UEFA bi takve klubove jednostavno trebala izbaciti iz europskih natjecanja”, izjavio je Nagtzaam za nizozemsku televiziju AT5.
Nagtzaam je iznio i ozbiljne sumnje u organiziranu zasjedu pri dolasku gostujućih navijača u privatne smještaje, upozorivši na mogućnost da pojedini vozači prenose informacije napadačima:
“Dobivamo informacije da ljudi uđu u Uber, odvezu se do apartmana i budu napadnuti čim izađu iz vozila. Savjetujem svima da ne dopuste da ih vozač ostavi točno pred ulazom – izađite stotinjak metara ranije i ostatak prošećite.”
Predstavnik Kopljanika pozvao je sve navijače koji su doputovali u Hrvatsku na maksimalan oprez, izbjegavanje uže gradske jezgre te striktno pridržavanje uputa o okupljanju na službenim fan zonama odakle je osiguran organizirani prijevoz do poljudskog stadiona.
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