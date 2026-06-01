žele hrvatsku izbornu jedinicu
DP spominje povratak "hrvatske republike Herceg-Bosne"
Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.
Domovinski pokret u priopćenju ističe da bi hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika i da je takvo rješenje „jednostavno izvedivo”.
„Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. To posebno naglašavamo jer na toj temi interesni krugovi statusa quo izbornog zakona uzalud pokušavaju „ubaciti klin” među Hrvate iz raznih dijelova BiH. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne može smetati nikome osim onima koji bi i dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike, koji bi i dalje pokušavali pretvarati Federaciju BiH u „pseudograđanski” - u stvarnosti bošnjački – entitet”, ističe se u priopćenju.
DP svima koji misle da je majorizacija Hrvata u BiH politika koju treba nastaviti poručuje da je posljednji trenutak da se izbjegnu radikalna rješenja.
„Da budemo sasvim jasni: ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga, Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja - sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa „pro ante” - prije sporazuma - a to bi značilo povratak hrvatske republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu!", ističe se u priopćenju.
DP podsjeća i da su Hrvati u BiH pristali uklopiti svoj hrvatski entitet - Herceg-Bosnu - u Federaciju BiH isključivo i samo na zahtjev RH i ključnih potpisnika i jamaca sporazuma.
Naglašava se i kako Hrvati u BiH ne razbijaju zajedničku državu nego to čine svi oni koji, suprotno Washingtonskom i Daytonskom sporazumu, kršeći potpisane sporazume, pokušavaju od Federacije BiH napraviti „bošnjački entitet” i svi koji prijevarom nameću Hrvatima lažnog hrvatskog predstavnika 4 puta zaredom, punih 16 godina.
DP je pozvao predsjednika Sabora RH da po hitnom postupku uvrsti raspravu o Deklaraciji i zaštiti te legitimnom predstavljanju Hrvata u BiH na prvom sljedećem zasjedanju te da nakon rasprave i dopuna Hrvatski sabor donese obvezujuću deklaraciju ili rezoluciju s ciljem sustavnog rješenja hrvatskog pitanja u BiH. Pozivaju i predsjednika Republike na službeno postupanje, sukladno ustavnim i zakonskim obvezama predsjednika RH.
Nakon toga očekuju da predsjednik Sabora, premijer i predsjednik države o službenom stavu RH službeno obavijeste i druge garante i potpisnike - prije svega SAD i države članice EU - s ciljem osiguranja legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u BiH, što sada nije slučaj, ističe se u priopćenju.
DP je pozvao i Bošnjake u Federaciji BiH da shvate i prihvate da je rješavanje hrvatskog pitanja jedini način da se osigura „prosperitetna BiH i opstanak Federacije BiH”.
„Hrvati nisu i nikada neće pristati na tzv. „građansku BiH”. Kao što Srbi u BiH, kao konstitutivni narod, imaju pravo i mogućnost suvereno birati svoje nacionalne predstavnike, to pravo moraju imati i Hrvati. Mi ne tražimo ničiju milost, nego svoje suvereno pravo!” stoji u priopćenju Domovinskog pokreta koje potpisuje predsjednik stranke Ivan Penava.
