VIDEO / Vjesnik odlazi u povijesti: Počelo je rušenje katova

Vjesnik odlazi u povijest kat po kat. Akcija rušenja 16. i 15. kata počela je rano jutros metodom otvorenog plamena. Radnici na visini od 60-ak metara režu metar po metar betonske konstrukcije.
Oglas
Blokovi se na zemlju spuštaju dizalicom od 500 tona, a bager će 52 metra "dugom rukom" rušiti kat po kat do razine terena. U iduća dva tjedna uklonit će se, ako sve prođe prema planu, posljednja dva kata, a onda će bageru, uz novu dizalicu, trebati oko dva dana po etaži.
Kada na red dođe rušenje sjeverne strane zgrade Vjesnika, tada će se zatvoriti i dio Slavonske avenije. U planu je da se to napravi tijekom jednog vikenda. Vizura tog dijela Zagreba ostat će bez jednog od simbola.
Ekskluzivnu snimku rušenja katova donosi Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas