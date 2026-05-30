Policija objavila detalje teške nesreće kod Jastrebarskog u kojoj je poginuo 19-godišnjak

U petak 29. svibnja 2026. godine oko 2.15 sati u mjestu Gornja Reka na području Jastrebarskog, 19-godišnjak je za vrijeme dok je u organizmu imao 1,24 g/kg alkohola upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Ulicom Gornja Reka u smjeru jugoistoka, objavila je policija.

U vozilu su se nalazila tri putnika starosti 19-godina, a koji nisu bili vezani sigurnosnim pojasom.

Ulaskom u lijevi zavoj vozač nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te u zanošenju sletio s kolnika u kanal gdje je naletio na betonski stup.

Od tog naleta osobni automobil je odbačen, kojom prilikom je naletio na nasip mekog terena kanala oborinskih voda gdje se i zaustavio.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 19-godišnji putnik, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Jedna od putnica je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Lakše su ozlijeđeni vozač osobnog automobila i druga putnica iz vozila. Liječnička pomoć putnici je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a vozaču u Zavodu za hitnu medicinu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 19-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona te je predan pritvorskom nadzorniku.