KLJUČ U RUKE ILI ROH-BAU?
Gradnja kuće u dvije godine poskupjela za 25 posto. "Ljudi stalno zovu no malo ih se odluči. Važu što im je isplativije"
Doba je godine kada je najbolje obavljati građevinske radove pa tako i gradnju kuće.
Iako je riječ o poslu koji iziskuje puno vremena i strpljenja, pogotovo prije same gradnje, prilikom dobivanja kredita u banci te ishođenja nemalog broja potrebnih dozvola, gradnja kuća ne zamire kako bi se moglo zaključiti zbog intenzivne stanogradnje i velike potražnje za stanovima.
Za razliku od stana, kuća podrazumijeva drugačiji način života, više prostora i mirnije okruženje, pogotovo kada se gradi podalje od gradske vreve. Osim toga, izgraditi kuću u pravilu znači okućiti se trajno. Ljudi često promijene nekoliko stanova u životu, dok je s kućom drugačije. Nju čovjek obično gradi samo jednom.
Od 880 do 1.500 eura po kvadratu
Prije dvije godine pisali smo o troškovima gradnje kuće i već tada je cijena građevinskog materijala bila značajno skuplja nego prije. Zbog problema u dobavi nakon pandemije covida, građevinski materijal je poskupio i do 45 posto.
A kada smo 2024. pisali o isplativosti upuštanja u takav projekt, cijena gradnje kuće bila je, prema platformi Trebam.hr, u rasponu od 700 do 1.200 eura po kvadratu i po modelu "ključ u ruke" koji podrazumijeva useljenje u posve dovršenu kuću u kojoj su obavljeni svi potrebni građevinski i zanatski radovi.
Sada, dvije godine kasnije, prema podacima s istog izvora, cijena gradnje kuće po modelu 'ključ u ruke' kreće se od 880 do 1.500 eura po kvadratu, što je poskupljenje od 25 posto.
Roh-bau od 130 do 390 eura po kvadratu
Otprilike toliko poskupjela je i gradnja po modelu roh-bau iliti sirova gradnja koja podrazumijeva samo izgradnju temelja, zidova i krova bez završnih radova poput postavljanja prozora, instalacija, podova i sličnog. Cijena roh-bau gradnje kreće se između 130 i 390 eura po kvadratu, ovisno o lokaciji i tvrtki koja izvodi radove.
Obnova kuće, što uključuje rušenje nenosivih zidova i izgradnju novih, obnovu električnih instalacija, ugradnju sustava grijanja, keramičke radove, polaganje poda, bojanje zidova i slično, prije dvije godine koštala je između 95 i 140 eura po kvadratu površine, a sada od 120 do 180 eura, što je poskupljenje od tridesetak posto.
A prema Trabam.hr, gradnja niskoenergetskih kuća inače je skuplja 10 do 15 posto od gradnje klasičnih kuća, s tim da se kasnijom manjom potrošnjom energije veći troškovi gradnje 'pokriju' za nekoliko godina pa takva kuća dugoročno biva isplativija.
Ništa bez građevinske dozvole
"Stalno dobivamo upite potencijalnih klijenata za gradnju kuća, a tako je i s drugim firmama poput naše. No ljudi uglavnom traže ponude dok još nemaju građevinske dozvole. Tek kad je dobiju mogu konkretno dogovarati s izvođačem kojeg smatraju najpovoljnijim, tako da je broj izdanih građevinskih dozvola pravi pokazatelj koliko kuća se gradi", rekli su nam u zagrebačkoj tvrtki TERA-DOM specijaliziranoj za gradnju kuća i adaptaciju stanova na pitanje gradi li se manje ili više kuća nego ranije.
Upiti su, kažu, svakodnevni, ljudi važu što im je isplativije, a tek manji broj rezultira dogovorom i ugovorom o gradnji.
"Najbolje je ugovoriti sve s jednim izvođačem"
Bolji model je, kažu, onaj skuplji - ključ u ruke. No teško je držati sve troškove pod kontrolom i paziti da ne izmaknu iz planiranog budžeta.
"Najbolje je ugovoriti sve radove s jednim izvođačem. Dakle 'ključ u ruke'. Ljudi često idu na roh-bau varijantu misleći da će uštedjeti. No bolje je raditi s jednim izvođačem koji vodi brigu o svim radovima, nego prolaziti svaki detalj s fasaderom, keramičarem, vodoinstalaterom, parketarom i svima ostalima. Ne vjerujem da većina ljudi ima vremena boraviti na gradilištu cijelo vrijeme sljedećih godinu do godinu i pol dana koliko je potrebno da se završi objekt. I dogovarati se sa svakim majstorom posebno", napominje jedna od voditelja radova u tvrtki TERA-DOM.
Uglavnom se grade kuće s potkrovljem
Onima koji se odluče za 'roh-bau' model, dodaje naš sugovornik, važno je da im se kuća 'zatvori', stavi pod krov, pa onda pomalo, ovisno o tome s koliko novca raspolažu, idu s daljnjim uređenjem.
Jedan od mogućih izbora je i graditi prizemnicu, kuću s potkrovljem ili klasičnu katnicu.
"Najčešće dobivamo upite za gradnju kuća s potkrovljem. Prizemnice su češće kada je u pitanju montažna gradnja. A što se tiče zidanih kuća, na prste jedne ruke mogu nabrojati prizemnice koje smo gradili. Uglavnom se grade kuće s potkrovljem ili kuće na kat u punoj visini."
Prednosti montažnih kuća i jedan problem
Što se tiče montažnih, kuća, one se grade brže jer se na gradilištu sastavljaju od već napravljenih dijelova.
"Proizvođači i firme koje prodaju montažne kuće zatrpani su ponudama pa se takve kuće dugo čekaju. Pa ako se ljudima ne čeka toliko, ako žele što prije vidjeti da se na gradilištu nešto radi, idu na varijantu zidane kuće. Osim toga, montažna kuća ne dolazi sklopljena s unutrašnjom keramikom i svim ostalim. I kada se sastavi još ima dosta posla i unutarnjih radova", objašnjava nam sugovornik.
Još jedna prednost montažnih kuća je što su 'zdravije' jer se sklapaju od suhih materijala pa nema isparavanja vlage kao kod klasično sazidanih kuća.
"Sa zidanim kućama je drugačije. Krenete li u gradnju ove godine, završit ćete je sljedeće no onda treba još vremena da se svi materijali koliko-toliko osuše, da se ne živi s vlagom dok ne ispari."
