Gradnja kuće u dvije godine poskupjela za 25 posto. "Ljudi stalno zovu no malo ih se odluči. Važu što im je isplativije"

"Najbolje je ugovoriti sve radove s jednim izvođačem. Dakle 'ključ u ruke'. Ljudi često idu na roh-bau varijantu misleći da će uštedjeti. No bolje je raditi s jednim izvođačem koji vodi brigu o svim radovima, nego prolaziti svaki detalj s fasaderom, keramičarem, vodoinstalaterom, parketarom i svima ostalima. Ne vjerujem da većina ljudi ima vremena boraviti na gradilištu cijelo vrijeme sljedećih godinu do godinu i pol dana koliko je potrebno da se završi objekt. I dogovarati se sa svakim majstorom posebno", napominje jedna od voditelja radova u tvrtki TERA-DOM.