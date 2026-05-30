Rusija povukla veleposlanika u ovoj zemlji zbog približavanja EU-u

Hina
30. svi. 2026. 12:21
Rusija je u subotu izjavila da je povukla svog veleposlanika u Armeniji na konzultacije u znak prosvjeda zbog približavanja te zemlje Europskoj uniji, uoči izbora 7. lipnja.

Saveznica Rusije, ta kavkaska država s oko 3 milijuna stanovnika posljednjih godina radi na produbljivanju veza sa Zapadom unatoč ekonomskoj ovisnosti o Moskvi.

"Veleposlanik Ruske Federacije u Republici Armeniji, S.P. Kopirkin, pozvan je u Moskvu na konzultacije u vezi s koracima koje je armensko vodstvo poduzelo prema približavanju Europskoj uniji", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Gospodarska unija bivših sovjetskih republika koju predvodi Rusija također je u petak izjavila da će razmotriti suspenziju Armenije zbog težnje za članstvom u EU-u te pozvala Erevan da održi referendum.

Ankete za izbore koji se održavaju u lipnju pokazuju da stranka prozapadnog premijera Nikola Pašinjana vodi ispred proruske oporbe.

Američki predsjednik Donald Trump podržao je Pašinjana, koji je došao na vlast revolucijom 2018., a onda ponovno izabran 2021.

Armenija tvrdi da je Rusija nije uspjela zaštititi tijekom borbi sa susjednim Azerbajdžanom, s kojim je dugo bila u sukobu oko Gorskog Karabaha, bivše separatističke regije s etnički armenskim stanovništvom, koju je Azerbajdžan ponovno preuzeo 2023.

Rusija tvrdi da se zapadne zemlje miješaju u armenske poslove kako bi oslabile ruski utjecaj na području bivšeg Sovjetskog Saveza.

Armenija još nije odgovorila na opoziv ruskog veleposlanika.

