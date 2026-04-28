13 posto manje

Objavljeni financijski rezultati JANAF-a

Hina
Hina
28. tra. 2026. 12:49
17.09.2020., Miramarska cesta 24, Zagreb - Sjediste JANAF-a na Miramarskoj cesti. r"nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL
Janaf je u prvom kvartalu ove godine ostvario dobit od 13 milijuna eura što je 13 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuje financijski izvještaja Janafa objavljen u utorak.

U prvom ovogodišnjem kvartalu Janaf je ostvario ukupni prihod u iznosu od 35 milijuna eura uz bruto dobit od gotovo 16 milijuna eura.

Prihodi od temeljne djelatnosti - transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, u prvom tromjesečju iznosi 33 milijuna eura.

Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je 72 posto prihoda od temeljne djelatnosti, u iznosu od gotovo 24 milijuna eura, dok je na domaćem tržištu ostvareno više od devet milijuna eura prihoda od temeljne djelatnosti.

Financijski rezultati i pokazatelji i dalje su iznad prosjeka u hrvatskom gospodarstvu te omogućuju nastavak provedbe diversifikacije poslovanja, s ciljem dugoročne transformacije društva u integriranu energetsku kompaniju, kaže se u priopćenju Janafa u povodu objave rezultata za prvom tromjesečje.

"Izražena geopolitička neizvjesnost i složene okolnosti u energetskom sektoru obilježili su prvo tromjesečje ove godine. Unatoč takvom okruženju, ostvareni financijski rezultati potvrđuju stabilnost i otpornost poslovanja Janafa te učvršćuju našu poziciju pouzdanog partnera naftnog sektora i jedinog sigurnog dobavnog pravca za opskrbu ovog dijela Europe", ocjena je Janafove uprave.

