Hrvatska dobiva najveću investiciju u povijesti ovog dijela Europe

Hrvatska uskoro dobiva investiciju bez presedana, i to ne samo u svojoj povijesti, nego u povijesti cijele srednje i istočne Europe: na prostoru Topuskog u Sisačko-moslavačkoj županiji sagradit će se AI razvojni i inovacijski centar, poznat pod radnim nazivom Projekt Pantheon, čija bi ukupna instalirana snaga trebala iznositi čak jedan gigavat.
Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, cijela se investicija procjenjuje na ukupno 50 milijardi eura. Samo se vrijednost infrastrukture koja će tim projektom biti sagrađena i ostat će državi - od novih dalekovoda i trafostanica do cestovnih i optičkih mreža - procjenjuje na oko 500 milijuna eura, dakle više nego što je koštao Pelješki most.
Točan iznos ukupne investicije i ime čelne osobe koja predvodi konzorcij američkih institucionalnih investitora bit će objavljeni u utorak u podne. Naime, više ugovora vezanih uz investiciju bit će potpisano na summitu Inicijative triju mora u Dubrovniku. No, ono što se već može reći jest da ništa slično tome u ovom dijelu Europe još nije sagrađeno, piše Jutarnji.
S hrvatske strane projekt predvodi Jako Andabak, a za projektiranje kompletnog postrojenja zadužen je Mislav Crnogorac, Zagrepčanin koji je karijeru izgradio na vodećim inženjerskim pozicijama u nekima od najvećih tehnoloških korporacija na svijetu - Emersonu, Vertivu i Amazonu - i koji danas vodi svoju tvrtku Parsec Lab.
Crnogorac predvodi tim od 25 stručnjaka, sve do jednog domaćih, od kojih su mnogi s njim prošli i kroz Amazon i kroz Vertiv. Izvođači projekta, kako je najavljeno, bit će najveće domaće kompanije. Ukratko, riječ je o projektu koji je u svakom segmentu, od investitora do projektanata i izvođača, potpuno usidren u Hrvatsku.
PROČITAJTE JOŠ
