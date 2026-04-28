Afrika će se razdvojiti na dva dijela i dobit ćemo novi ocean: "Dosegli smo kritični prag raspada kore“

Znanstvenici su potvrdili da je golema geološka pukotina koja se proteže kroz istočnu Afriku dosegla točku bez povratka. Novo istraživanje pokazuje da je kontinent bliže razdvajanju nego što se dosad mislilo, a ključni dokazi skrivali su se ispod jednog od najpoznatijih nalazišta fosila na svijetu.

Studija objavljena 23. travnja 2026. u časopisu Nature Communications, koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Columbia, otkrila je da se Zemljina kora u području Turkana rifta (Kenija i Etiopija) toliko stanjila da je ušla u fazu neposredno prije raspada kontinenta — proces koji dosad nikada nije izravno promatran u aktivnom riftu.

Turkana rift širok je oko 500 kilometara i dio je Istočnoafričkog rascjepa koji se proteže više od 3.000 kilometara — od Afarske depresije do Mozambika.

U središtu tog sustava, kora se stanjila s više od 35 kilometara na rubovima na samo 12,7 kilometara u sredini. Takva razina stanjivanja označava fazu koju znanstvenici nazivaju "necking“ - posljednji korak prije potpunog pucanja kontinenta i stvaranja novog oceana, piše Daily Galaxy.

Faza koja dosad nije bila viđena uživo

Razdvajanje kontinenata odvija se u tri faze:

Istezanje (stretching) – kora se polako razvlači

Sužavanje (necking) – kora se naglo stanjuje i slabi

Oceanizacija – magma prodire i nastaje novo morsko dno

Do sada je faza "necking“ bila poznata samo iz geoloških zapisa davnih procesa. Turkana rift prvi je primjer gdje se ta faza može promatrati u stvarnom vremenu.

"Otkrili smo da je rascjep u ovoj zoni mnogo napredniji nego što se mislilo“, rekao je voditelj istraživanja Christian Rowan. Njegova kolegica Anne Bécel dodaje: "Dosegli smo kritični prag raspada kore.“

Dvostruko "slabljenje“ kontinenta

Posebnost ovog područja je u tome što je Zemljina kora ovdje oslabljena dvaput: prvo kroz stariji Centralnoafrički rift, a zatim kroz današnji Istočnoafrički rascjep.

Između ta dva procesa prošlo je manje od 17 milijuna godina — premalo da se kora "oporavi“. Drugi val rascjepa pogodio je već oslabljeno područje, dodatno ga destabilizirajući, uz snažnu vulkansku aktivnost.

Kad je počeo prijelom

Znanstvenici procjenjuju da je prijelaz u kritičnu fazu započeo prije oko 4 milijuna godina. Taj period poklapa se s velikim vulkanskim erupcijama i promjenama u sastavu magme. Od tada se brzina širenja rascjepa gotovo udvostručila, a glavni rasjed sad se širi brzinom od oko 1,2 milimetra godišnje.

Novi ocean - da, ali ne uskoro

Iako proces razdvajanja već traje, potpuni raspad kontinenta dogodit će se tek za 5 do 10 milijuna godina, kada će između afričke i somalske ploče nastati novi ocean.

Područje Turkane poznato je i kao jedno od najvažnijih nalazišta ljudskih fosila — pronađeno je više od 1.200 ostataka hominina, što čini oko trećine svih takvih nalaza u Africi. Novo istraživanje sugerira da razlog nije nužno to što su naši preci tamo živjeli češće - već što su geološki uvjeti omogućili bolje očuvanje fosila.

Kako se rift produbljivao, stvarali su se veliki bazeni u kojima su se brzo taložili sedimenti — idealni uvjeti za očuvanje kostiju kroz milijune godina.

Zašto je ovo važno

Znanstvenici sad imaju jedinstvenu priliku promatrati proces stvaranja oceana u stvarnom vremenu.

"Prvi put imamo priliku iz prve ruke pratiti ključnu fazu rascjepa koja je oblikovala sve oceane na Zemlji“, rekao je suautor Folarin Kolawole.

Turkana rift tako postaje svojevrsni prirodni laboratorij za razumijevanje kako nastaju kontinenti — i kako se razdvajaju.