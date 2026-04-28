Sarah Rogers
Američka diplomatkinja izazvala buru u Europi, a ova dva zakona posebno joj smetaju: "Ljudi to ne vole"
Ovisno o tome koga pitate, ona je ili samo još jedna zagovornica pokreta MAGA koja se miješa u europsku demokraciju, ili najbolja nada za njezino spašavanje. Ono za što Sarah Rogers, američka podtajnica za javnu diplomaciju, nikada ne može biti optužena jest govor u diplomatskim frazama.
S desecima milijuna dolara na raspolaganju, pozicionirala se kao ključna osoba za kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa za spašavanje Europe od onoga što je Bijela kuća nazvala „civilizacijskim brisanjem”.
Za Rogers to znači podržavanje pokreta usklađenih s MAGA-om protiv masovne migracije, napadanje političkih elita diljem Europe i vođenje otvorene kampanje protiv zakona koji reguliraju govor na internetu — često iznimno izravnim riječima.
„Njemačka neslavno zadržava vrlo malo Židova, a uvezla je barbarske silovateljske horde”, objavila je Rogers u siječnju na svom službenom X računu.
Rogers je objasnila da je njezin komentar o „silovateljskim hordama” bio namjerno provokativan. Njezina namjera bila je razotkriti kako njemačka ograničenja slobode govora dovode do toga da se krajnje desni političari istražuju zbog objava iz 2018. o „barbarskim, grupno silujućim muslimanskim hordama” muškaraca imigranata. Ti političari nisu bili ni kazneno gonjeni ni osuđeni.
„Kao Amerikanka, smijem ih tako nazivati”, dodala je u objavi na X-u.
No to nije bio izoliran ispad.
Objava je obuhvatila i njezin namjerno zapaljiv stil i njezinu spremnost da izazove ono za što tvrdi da su pretjerano restriktivna europska pravila o govoru, za koja kaže da prijete američkim tehnološkim tvrtkama i demokratskim tradicijama kontinenta.
Izravno iznošenje stava
Za razliku od mnogih uloga u američkom State Departmentu, posao podtajnika za javnu diplomaciju nije prvenstveno razgovor s veleposlanicima ili dužnosnicima, već izravno iznošenje stava građanima u drugim zemljama. I od preuzimanja dužnosti u listopadu, Rogers je svoju poruku izravno prenijela europskoj publici, kroz javne nastupe i na društvenim mrežama.
Često njezine intervencije produbljuju razdjelnice za koje mnogi Europljani smatraju da trebaju razlikovati slobodu govora od rasizma te znanost od teorija zavjere.
„Primjeri stvari koje sam vidjela da se opisuju kao lažne su stvari poput: ‘Grooming bande u Engleskoj pretežno su pakistanske.’ To je istina”, rekla je Rogers publici u Prosperity Instituteu, londonskom think tanku slobodnog tržišta i libertarijanske orijentacije, u prosincu. „‘Cjepiva protiv covida ne sprječavaju u potpunosti prijenos.’ Pogodite što? To je istina. ‘Covid je procurio iz laboratorija.’ CIA kaže da je to istina. ‘Postoje prosječne razlike u IQ-u između rasnih skupina.’ Puno znanstvenika kaže da je to istina.”
(Izvješće britanske vlade iz 2025. navodi da nema dovoljno podataka za nacionalnu sliku etničke pripadnosti članova takvih skupina, uz napomenu da postoje neki istaknuti slučajevi u kojima su osumnjičenici pretežno bili azijskog podrijetla. Studije pokazuju da cjepiva protiv covida smanjuju, ali ne sprječavaju prijenos. Većina znanstvenika kaže da je okoliš glavni faktor razlika u IQ-u među etničkim skupinama, a dokazi o urođenim rasnim razlikama snažno su osporavani.)
Oštre kritike europskih dužnosnika
Njezin pristup izazvao je oštre kritike europskih dužnosnika koji upozoravaju da njezin konfrontacijski stil riskira otuđivanje saveznika njezine zemlje. Također je izazvao nelagodu među američkim dužnosnicima pa čak i nekim pristašama, koje uznemiruje njezino provociranje Europe.
Trump, međutim, čini se odobrava. Nedavno ju je nominirao za čelno mjesto agencije koja nadzire međunarodnog emitera Voice of America — ulogu koju bi obnašala paralelno s trenutačnom funkcijom.
To nije samo obična promocija: malo je platformi koje su potencijalno izravnije i snažnije za prenošenje trumpovskog medijskog sadržaja europskim građanima.
Dok se saveznici i kritičari pripremaju za ono što slijedi, jedno je jasno: Rogers tek počinje.
Nediplomacija
Za osobu koja je postala toliko polarizirajuća kao Rogers, njezin rani put bio je konvencionalan: studirala je na elitnim sveučilištima Ivy League (međunarodne odnose na Dartmouthu, zatim Pravni fakultet Columbije) prije nego što je postala odvjetnica u New Yorku, piše Politico.
Zatim je napredovala do partnerice u svojoj tvrtki i dobila visoko profiliran slučaj slobode govora za Nacionalnu streljačku udrugu Amerike, braneći tu organizaciju od pokušaja njujorškog regulatora da prisili banke da prekinu veze s pro-oružarskim lobijem.
Jedna osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu koja poznaje Rogers, kao i drugi kojima je dana anonimnost kako bi mogli slobodno govoriti, opisala ju je kao klasičnu „tvrdu” američku odvjetnicu: borbenu, brzu na jeziku, duhovitu — i, ako se nađete na suprotnoj strani na sudu, nekoga tko će vas „parničiti do uništenja”. Iako i drugi u Trumpovoj administraciji, poput potpredsjednika JD Vancea, mogu biti drski i konfrontacijski, Rogersin parničarski stil je namjeran i izrazito njezin.
„Dolazim iz sudnica gdje se način na koji se dolazi do istine sastoji u tome da se osigura da svaka strana ili svaki skup interesa u sporu ima snažnog zagovornika”, rekla je Rogers u nedavnom intervjuu. „I osjećam da moram biti snažan zagovornik tog duha interneta kakav je bio — kakvog se mnogi od nas sjećaju, koji je dao toliko pozitivnih doprinosa našoj kulturi i ekonomiji — interneta na koji možete doći da biste bili slobodni.”
Rogers je pristala dati intervju, ali nakon odgode dogovorenog poziva, State Department ga je otkazao i rekao da će odgovore dati samo pisanim putem. Nekoliko dana kasnije i to je otkazano, bez objašnjenja.
Umjesto toga, glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott poslao je izjavu e-poštom: „U nekoliko mjeseci Sarah Rogers potpuno je preoblikovala javnu diplomaciju. Njezina neustrašiva obrana slobode govora pogađa u srž globalnog cenzorskog kompleksa — suprotstavljajući se našim protivnicima, izazivajući naše saveznike kada je potrebno i osiguravajući da je glas Amerike glasniji i jasniji nego ikad.”
U mjesecima otkako je preuzela dužnost, Rogers je postala jedna od najpodjeljenijih figura u transatlantskoj politici. Njezine veze s MAGA influencerom Charliejem Kirkom, koji je ubijen 2025. (radila je s njim na slučaju slobode izražavanja), pomogle su joj dobiti ovu funkciju, prema riječima jednog američkog dužnosnika, a pokazuje i isti entuzijazam za tu stvar.
Njezini pristaše na europskoj desnici pozdravili su njezinu spremnost da se uključi u kulturne ratove na kontinentu, gdje je sloboda izražavanja samo jedna u nizu pritužbi na liberalni establišment.
Tijekom nedavnih putovanja Europom, Rogers se pojavila na panelu s političkim savjetnikom mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbána (prije nedavnih izbora), susrela se s visokim članom populističke stranke Reform UK Nigela Faragea te ugostila političara krajnje desne Alternative za Njemačku u Washingtonu.
Tijekom posjeta Irskoj — gdje mnoge američke tehnološke kompanije imaju svoja sjedišta za EU — Rogers je najavila 500 milijuna dolara američkog financiranja za „promicanje digitalne slobode kroz niz nadolazećih međunarodnih inicijativa”.
Ima obožavatelje
Za one u Europi koji strahuju da se temeljna sloboda izražavanja uništava, ona je već heroj.
„Veliki sam obožavatelj Sarah”, rekao je Toby Young, konzervativni član Doma lordova i aktivist za slobodu govora. „Borba za slobodu govora u Europi često se čini kao izgubljena bitka, pa je imati tako visoku političku osobu iz najmoćnije zemlje svijeta na svojoj strani veliki poticaj.”
Fred De Fossard iz think tanka Prosperity Institute rekao je da njegov tim uvijek želi surađivati s ljudima koji „kampanjiraju za zaštitu slobode izražavanja”.
Kada je riječ o slobodi govora, jedan američki dužnosnik koji poznaje Rogers opisao ju je kao apsolutisticu.
Njezine javne izjave pokazuju da nije sklona centrističkom europskom mainstreamu. Kritizirala je Španjolsku zbog suzbijanja „govora mržnje”, Njemačku zbog zakona koji zabranjuje uvrede te optužila Ujedinjeno Kraljevstvo da pokušava ukloniti sudske zapise nakon što je vlada naredila brisanje jednog pravnog portala zbog zaštite podataka.
Također je kritizirala administraciju Trumpova prethodnika Joea Bidena zbog „pokušaja da karte učini više gay” u srednjoj Europi — kroz državni grant od 72.000 dolara za istraživački projekt o LGBTQ+ iskustvima. „Češka i Slovačka su sjajne zemlje”, napisala je Rogers na X-u. „Žao mi je što su moji prethodnici ‘queerirali’ vaše karte!”
Za Rogersine kritičare, ona utjelovljuje sve ono što je disruptivno i opasno u Trumpovu neprijateljstvu prema europskom establišmentu. U javnim nastupima, na pozornici ili u intervjuima, njezin brzi način govora, oštar i artikuliran, suptilan je poput trube automobila — i jednako sklon provociranju.
„Svatko smije reći što želi o bilo kojoj demokraciji u Europi”, rekao je švedski premijer desnog centra Ulf Kristersson u intervjuu. „Ali mislim da je tradicija koju inače imamo vrlo dobra: surađujemo s prijateljima i susjedima i ne miješamo se.”
Jedan diplomat EU-a opisao je Rogersin niz napada na europske vlade na društvenim mrežama kao „apsurdan”. Drugi diplomat EU-a izrazio je frustraciju što se još „MAGA gluposti” usmjerava prema navodnim američkim saveznicima.
U prosincu je Bijela kuća objavila temeljni dokument Trumpove vanjske politike: novu Nacionalnu sigurnosnu strategiju. Njezino kratko poglavlje o Europi fokusiralo se na potrebu da se politika kontinenta usmjeri prema nacionalizmu i spasi ga od „civilizacijskog brisanja” kao posljedice masovne imigracije.
Rad američkih diplomata raspoređenih u Europi, navodi se, mora biti podrška „patriotskim” strankama u regiji. Sam Trump kasnije je rekao za Politico da bi podržao pojedine kandidate ako bi mogli usmjeriti svoju zemlju u željenom smjeru.
Rogers je očito tu misiju ozbiljno shvatila. Njezinih novonajavljenih 500 milijuna dolara financirat će programe koji dijele vrijednosti američke vlade, usmjerene na privatnost, tehnologije provjere dobi i slobodu izražavanja.
Često objavljuje podršku organizaciji Free Speech Union, britanskoj članskoj i zagovaračkoj skupini koju je osnovao Toby Young, a koja je nedavno podržala muškarca suočenog s kaznenim progonom zbog spaljivanja Kur’ana.
Young je rekao da je s Rogers razgovarao o mogućnosti da State Department financira slične organizacije širom svijeta, iako ne i britansku koju on vodi.
„Korištenje inozemne pomoći State Departmenta za financiranje organizacija koje promiču vrijednosti Sjedinjenih Država, poput slobode govora, potpuno je legitimno i nije nešto jedinstveno za ovu administraciju”, rekao je Young. „Drugim riječima, ako bi se to dogodilo — a to je veliko ako — to ne bi bilo ‘političko’. To je uobičajena praksa State Departmenta.”
Rogers je iznijela sličan argument: „Ideja da imamo neki poseban fond za krajnju desnicu je laž”, rekla je za POLITICO. „Ono što je istina jest da State Department nastavlja svoju dugogodišnju praksu dodjele grantova civilnom društvu, umjetnosti i kulturi u podršci američkim prioritetima. Ne bi trebalo biti iznenađenje da je sloboda izražavanja jedan od tih prioriteta.”
Ono što je novo, međutim, jest da se aparat State Departmenta — a potencijalno i Voice of America — preusmjerava s jačanja konvencionalnih vrijednosti koje je SAD dijelio s europskim centristima prema agendi usklađenoj s MAGA-om.
Rogers je svoju filozofiju iznijela u dopisu zaposlenicima State Departmenta, u koji je Politico imao uvid.
„Zemlje koje tvrde da dijele zapadne vrijednosti trebale bi se tako i ponašati; kada umjesto toga uhićuju komičare zbog tvitova, trebali bismo biti spremni reagirati”, napisala je, referirajući se na privođenje irskog komičara na Heathrowu zbog objava o rodnim pitanjima. „Samo ukoravanje cenzora nije dovoljno — naš je posao i unaprijediti pozitivnu viziju slobode izražavanja. Pozdravljam sve ideje u tom smjeru.”
Dva zakona posebno smetaju Rogers: Akt EU-a o digitalnim uslugama i, kako ga ona naziva, „tiranski i apsurdan” britanski Zakon o sigurnosti na internetu.
Vjeruje da oba zakona guše slobodu izražavanja i potiču postupno uvođenje cenzure i u SAD-u, jer američke tehnološke tvrtke moraju poštovati europska pravila žele li poslovati na tim tržištima.
U borbi protiv europskih regulatora, Rogers i njezini kolege otišli su toliko daleko da su sankcionirali dužnosnike koje smatraju ključnima za te zakone.
„Ako cijelu karijeru provodite potičući cenzuru američkog govora, niste dobrodošli na američko tlo”, poručila je Rogers na X-u.
Što Europljani žele
Rogers tvrdi da ne jača samo političke saveze na desnici, nego se obraća biračima ondje gdje oni zaista jesu — umorni od ograničenja govora i zabrinuti da će migracije promijeniti njihova društva.
„Trumpova administracija ponekad je u sukobu s Bruxellesom po tim pitanjima”, rekla je Rogers u Budimpešti. „Ali ako pogledate ankete, nismo u sukobu s većinom Europljana.”
Doista, postoji značajna podrška za politike koje promiče među biračima diljem Europe.
No istodobno, istraživanja pokazuju da su građani jednako zabrinuti zbog govora mržnje, dezinformacija i utjecaja velikih platformi.
Mnogi roditelji ne žele „Divlji zapad” društvenih mreža za svoju djecu.
Povratni udar
Neki njezini pristaše strahuju da bi njezin konfrontacijski, ponekad pokroviteljski stil mogao izazvati kontraefekt.
„Ljudi često ne vole kada ih se kritizira izvana”, rekao je jedan sugovornik.
Istodobno, otpor Trumpovim politikama u Europi raste, osobito zbog ekonomskih posljedica rata s Iranom.
Mnoge tradicionalne saveznice SAD-a odbile su sudjelovati u vojnoj operaciji u Perzijskom zaljevu, a čak su i neke Trumpu sklone stranke kritizirale rat.
Na kraju, izazov za Rogers mogao bi biti to što predstavlja predsjednika koji je sve nepopularniji izvan SAD-a.
„Imamo dovoljno ljudi s takvim stavovima i u vlastitim parlamentima”, rekao je jedan diplomat EU-a. „Čini se da smo sa slobodom govora — sasvim dobro.”
