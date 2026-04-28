Zatvara se tvornica u Bjelovaru, bez posla ostaje 135 radnika

Tvrtka Bjelin zatvara tvornicu u Bjelovaru, a prema internom letku koji je uprava podijelila radnicima bez posla će ostati 135 radnika.
Proizvodnja će se postupno gasiti od svibnja do srpnja ove godine.
Prema vremenskom okviru iz letka, u svibnju se zatvaraju dvije tračne pile za razrezivanje trupaca te linije za proizvodnju elemenata, u lipnju prestaje proizvodnja lamela, a sredinom srpnja zatvaraju se kotlovnica, stovarište trupaca i sušare.
Od ljeta do kraja prosinca na lokaciji će se odvijati samo prodaja materijala i administrativni poslovi.
Formalni postupak otkazivanja ugovora o radu pokrenut će se sredinom svibnja, nakon što uprava obavijesti Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Službeni prestanak ugovora o radu i isplata otpremnina očekuju se od srpnja.
Radnici s najmanje dvije godine neprekidnog staža imaju pravo na otpremninu koja iznosi trećinu prosječne bruto plaće za svaku navršenu godinu rada. Prema primjerima iz letka, radnik s deset godina staža i prosječnom bruto plaćom od 1.200 eura prima otpremninu od 4.000 eura neto.
Bjelovarski pogon na Slavonskoj cesti ima dugu povijest. Na toj lokaciji nekada je poslovala Drvna industrija Česma s gotovo tisuću zaposlenih. Nakon stečaja, pogone je 2014. godine kupio poduzetnik Jozo Kalem, a 2016. ih je preuzeo Bjelin - hrvatsko-švedska tvrtka specijalizirana za dizajn i proizvodnju drvenih podova i namještaja. Dio je grupacije Pervanovo Invest čiji je osnivač Darko Pervan, izumitelj klik-sustava za podove.
Na vrhuncu poslovanja 2022. godine bjelovarski pogon zapošljavao je 345 radnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
