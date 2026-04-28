Zatvara se tvornica u Bjelovaru, bez posla ostaje 135 radnika

Bjelovarski pogon na Slavonskoj cesti ima dugu povijest. Na toj lokaciji nekada je poslovala Drvna industrija Česma s gotovo tisuću zaposlenih. Nakon stečaja, pogone je 2014. godine kupio poduzetnik Jozo Kalem, a 2016. ih je preuzeo Bjelin - hrvatsko-švedska tvrtka specijalizirana za dizajn i proizvodnju drvenih podova i namještaja. Dio je grupacije Pervanovo Invest čiji je osnivač Darko Pervan, izumitelj klik-sustava za podove.