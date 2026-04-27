Masovne dojave o bombama koje su posljednjih dana pogodile škole, vrtiće i druge institucije u Hrvatskoj najvjerojatnije dolaze iz inozemstva, a istraga je, prema riječima ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, već dala određene rezultate. Intenzivirana je međunarodna suradnja i provode se istražne radnje kako bi se otkrili počinitelji.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da poruke stižu sa servera u jednoj baltičkoj državi, no otkrivanje stvarnih pošiljatelja iznimno je složeno. Istražitelji razmatraju više scenarija – od organizirane skupine do mogućnosti da iza svega stoji jedan ili dva pojedinca koji koriste umjetnu inteligenciju za automatizirano slanje prijetnji na velik broj adresa.

Letica: Već su prouzročene velike materijalne štete

Unatoč tome što su dojave lažne, njihov učinak je ozbiljan. Bivši operativac SOA-e Ante Letica upozorava da posljedice već sada imaju obilježja terorizma.

"Ovim porukama ciljano se napadaju djeca kao najranjivija skupina društva. Stvara se strah, panika, prouzročene su već velike ekonomske štete. Sve su to posljedice terorizma“, ističe Letica.

Dodaje kako su troškovi već značajni zbog izlazaka policije na teren i prekida rada institucija, a upozorava i na moguće šire posljedice:

"Ako se ovo nastavi, moglo bi utjecati na nastavu, maturu, ali i turističku sezonu. Ne moram govoriti kakav bi efekt imale dojave o bombama u hotelima, zračnim lukama ili na trajektima.“

Žele izazvati zamor sustava?

Letica također ne isključuje mogućnost da se radi o sofisticiranijoj operaciji:

"Moguće je da napadači žele testirati rad policije i njihove metode ili izazvati zamor sustava. Ovo ima elemente psihološke operacije.“

Upozorava i na scenarij tzv. obavještajnog maskiranja:

"Postoji mogućnost da se resursi sigurnosnih službi zaokupe ovim prijetnjama, dok se paralelno provodi neka druga, ozbiljnija operacija.“

Iako bi istraga mogla trajati mjesecima, vlasti poručuju da će svaku dojavu i dalje tretirati jednako ozbiljno.