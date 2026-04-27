Dojava o bombi u KBC-u Zagreb: "Nisu pronađeni elementi koji bi potvrdili istinitost dojave"

Zagrebačka policija zaprimila je u ponedjeljak dojavu da je eksplozivna naprava postavljena u KBC-u Zagreb nakon čega su policijski službenici odmah pristupili pregledu te ustanove. Iz KBC-a poručuju
Riječ je o bolnici "Rebro" u Kišpatićevoj ulici, precizirali su u policiji koja je dojavu da je u KBC-u Zagreb postavljena eksplozivna naprava zaprimila oko 15,30 sati.
O eventualnoj evakuaciji odlučuje odgovorna osoba u KBC-u Zagreb, kažu u policiji, a o svemu su se oglasili i iz bolnice. U priopćenju KBC-a stoji: "Odmah po zaprimanju dojave, o svemu je obaviještena Policijska uprava zagrebačka koja je angažirala sve raspoložive snage, uključujući policijske službenike i specijalizirane protueksplozijske timove, koji su proveli detaljan pregled i sigurnosni nadzor prostora."
"Ističemo kako je sigurnost pacijenata, zdravstvenog osoblja i svih posjetitelja bila i ostala apsolutni prioritet. Sve bolničke službe postupale su sukladno propisanim sigurnosnim protokolima, uz kontinuiranu koordinaciju s nadležnim službama, čime je osigurano neometano i sigurno odvijanje zdravstvene skrbi", poručuju s Rebra.
"Provedenim pregledom nisu pronađeni elementi koji bi potvrdili istinitost dojave. Ni u jednom trenutku nije postojala stvarna ugroza za sigurnost pacijenata i zdravstvenog osoblja", dodaju, te poručuju da su svjesni da ovakve informacije izazivaju zabrinutost kod građana, pacijenata i njihovih obitelji, te ističu kako su sve nadležne službe reagirale pravovremeno i profesionalno te kako je sigurnost svih uključenih bila u potpunosti osigurana.
Dojave o bombama u ponedjeljak su stigle i na adrese zagrebačkih gimnazija, i u nekoliko novinskih redakcija te Gradske uprave iz koje su najoštrije osudili pokušaj da se "unese nemir".
Slične dojave zaprimljene su i u drugim dijelovima Hrvatske. U Splitu, Rijeci i na području Dubrovačko-neretvanske županije policija provodi provjere u školama koje su nakon dojava evakuirane.
Prošlog tjedna u Hrvatskoj je zabilježen niz lažnih dojava o bombama, kojih je bilo više od 500, a obuhvatile su škole, vrtiće, trgovačke centre i druge institucije.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.
