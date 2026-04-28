Trik kojim se možete riješiti korova u vrtu: Brzo, prirodno i bez muke

Ako vas u vrtu već umara stalno saginjanje i uklanjanje korova koji se nakon nekoliko dana ponovno pojavi, možda je vrijeme za drugačiji pristup. Umjesto dugotrajnog čupanja, postoji jednostavno kućno rješenje koje ne zahtijeva poseban alat, a njegov učinak može biti vidljiv vrlo brzo.

Osnova ovog pristupa su uobičajeni kuhinjski sastojci koje većina ljudi već ima kod kuće. Njihovo djelovanje temelji se na tome da biljci oduzimaju vlagu i narušavaju njezinu strukturu, zbog čega se korov brzo suši i prestaje rasti, piše Dnevno.hr.

Jedna od najpoznatijih kombinacija uključuje ocat, sol i nekoliko kapi deterdženta. Ova mješavina djeluje izravno na listove korova – oštećuje biljne stanice i ubrzava isušivanje, što dovodi do brzog propadanja neželjenih biljaka.

Priprema i primjena vrlo su jednostavne. Sastojci se pomiješaju u raspršivaču, a zatim se otopina precizno nanese izravno na korov. Najbolji rezultati postižu se u toplim, sunčanim i suhim danima, kada sunce dodatno ubrzava djelovanje otopine.

Pri korištenju je ipak potreban oprez. Ova metoda ne razlikuje korov od drugih biljaka, pa može oštetiti i ukrasne ili korisne biljke ako dođe u kontakt s njima. Zato je ključna precizna primjena – nanositi samo tamo gdje želite ukloniti neželjenu vegetaciju.

Uz pravilnu i promišljenu primjenu, ovaj jednostavan kućni pristup može znatno olakšati održavanje vrta i smanjiti količinu fizičkog rada potrebnog za uklanjanje korova.