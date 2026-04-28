ne trebate podnositi zahtjev
Poznata banka započinje zamjenu više od 500.000 platnih kartica: Donosimo detalje
OTP banka klijentima će do kraja godine zamijeniti postojeće platne kartice novim Visa karticama, u okviru prelaska na sustav koji banka uvodi u suradnji sa strateškim partnerom. Riječ je o procesu koji se unutar banke odvija bez dodatnih zahtjeva za korisnike bezgotovinskog plaćanja, uz zadržavanje postojećih uvjeta i proširenje funkcionalnosti nove platne kartice, navode iz banke.
Zamjena platnih kartica provodi se kroz nekoliko faza i obuhvatit će ukupno više od 500.000 kartica, odnosno klijenata. Proces je započeo ranije tijekom godine kroz planiranje i tehničku pripremu, a distribucija novih kartica se odvija u valovima do kolovoza 2026. kako bi se osigurala stabilnost sustava.
Svim klijentima OTP banke prvo će biti zamijenjene debitne i kartice žiro računa, a potom kreditne, dok postojeće Mastercard prepaid kartice ostaju nepromijenjene. Klijenti za novu karticu ne trebaju podnositi zahtjev. Nova kartica bit će im dostavljena na adresu ili dostupna u poslovnici, uz prethodnu obavijest.
Nova platna kartica će se trebati aktivirati za vrijeme prve transakcije uz PIN ili na bilo kojem bankomatu OTP banke odabirom „Upita stanja računa“ ili isplatom gotovine, bez potrebe za promjenom postojećeg PIN-a koji ostaje vrijediti i na novoj kartici. Svi postojeći uvjeti, uključujući broj računa i limite, prenose se na novu karticu.
Dio korisnika usluga digitalnog plaćanja trebat će jedino ažurirati podatke u digitalnim novčanicima poput Apple Paya i Google Paya te na online servisima gdje je kartica registrirana.
„Rijetko u bankarstvu imate projekt ove veličine u kojem je cilj da korisnik ne mora napraviti apsolutno ništa. Upravo to smo ovdje htjeli postići, da cijela promjena prođe bez stresa i potrebe za prilagodbom. U pozadini je riječ o velikoj poslovnoj transformaciji koja OTP banci dugoročno omogućuje još snažniji razvoj digitalnih usluga i kvalitetnije korisničko iskustvo, ali za klijenta ona treba biti što jednostavnija.“, ističe Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke.
Jedna od novosti koja korisnicima dolazi uz novu karticu odnosi se na rok valjanosti koji se produljuje s tri na sedam godina. Time se smanjuje potreba za čestom zamjenom i količina korištenih materijala.
“U Visi smo ponosni smo što podržavamo OTP banku u ovoj važnoj transformaciji, koja će korisnicima kartica u Hrvatskoj omogućiti jednostavan prijelaz na nove platne kartice s unaprijeđenim funkcionalnostima, visokim sigurnosnim standardima i praktičnijim svakodnevnim iskustvom plaćanja. Ova migracija velikih razmjera odražava našu zajedničku predanost inovacijama te pojednostavljivanju, većoj pouzdanosti i dostupnosti digitalnih plaćanja za potrošače. Posebno nas veseli što će, uz sve ove prednosti, korisnici kartica i dalje imati pristup inicijativama poput programa “OTP Zaokruži”, koji pokazuje kako plaćanja mogu biti i pokretač pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama“, dodala je Renata Vujasinović, direktorica Vise za Hrvatsku.
Zamjena kartica neće utjecati na program „OTP Zaokruži“ koji ostaje dostupan i korisnicima novih VISA kartica. Riječ je o opciji kojom se iznos plaćanja nekog računa može zaokružiti, a razlika donirati za omogućavanje kvalitetnije zdravstveni skrbi djece u Hrvatskoj. U programu je do sada sudjelovalo više od 22.000 građana, prikupljeno je više od 1,2 milijuna eura, a tim sredstvima obnovljeno je jedanaest pedijatrijskih odjela u hrvatskim bolnicama.
Zamjena kartica odvijat će se postupno do kraja godine, s ciljem neometanog korištenja i kontinuiteta usluge. Za korisnike se promjena svodi na preuzimanje i aktivaciju nove kartice, dok se u pozadini provodi prilagodba sustava i partnerstva koja utječu na daljnji razvoj kartičnog poslovanja, navode.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare