EU uvodi nova pravila za sve vlasnike pasa i mačaka

Novom uredbom, koja je već dogovorena s Vijećem, uvodi se obveza da svi psi i mačke koji se drže u EU-u, uključujući one u privatnom vlasništvu, budu prepoznatljivi s pomoću mikročipova i registrirani u interoperabilnim nacionalnim bazama podataka. Prodavači, uzgajivači i skloništa imat će četiri godine od stupanja na snagu zakonodavstva kako bi se pripremili za to. Za vlasnike kućnih ljubimaca koji ne prodaju životinje, obveza će početi nakon 10 godina za pse, a nakon 15 za mačke.