Novo ubojito oružje Ukrajinaca: "Nažalost, bili smo prisiljeni razviti ovu tehnologiju"
Dok se Ukrajina bori protiv ruske invazije, njezini tehnološki stručnjaci razvijaju razorne nove dronove – a najnoviji je inspiriran Britancem koji se bori na prvoj liniji.
Jedan britanski operativac specijalnih snaga inspirirao je jednu od najsofisticiranijih ukrajinskih bespilotnih izviđačkih letjelica, dok se bojišnica sve više oslanja na smrtonosno ratovanje dronovima.
Ukrajina je pred uvođenjem gotovo nečujnog drona SHADOX, teškog nešto više od pola kilograma, koji će koristiti prikrivene izviđačke postrojbe na prvoj liniji protiv Rusije, piše Mirror.
Britanski komandos, kodnog imena "Price“, koji djeluje u specijalnim snagama u Kijevu, pomogao je ukrajinsko-estonskom obrambenom startupu razviti SHADOX za potrebe bojišta.
Košta svega nekoliko stotina funti, kreće se brzinom od deset jardi u sekundi i obavlja kratkodometne izviđačke misije ili kamikaza napade usmjerene na ubijanje ruskih invazijskih vojnika.
Oleksandr Davydenko, izvršni direktor ukrajinsko-estonskog obrambenog startupa Black Forest Systems u Kijevu, rekao je za Mirror:
"Nažalost, bili smo prisiljeni razviti ovu tehnologiju.
Ovo je nuklearno oružje današnjice – ubija loše ljude, uništava zgrade, ali ništa ne zagađuje. Apsolutno bi nam moglo donijeti pobjedu u ratu i moramo to učiniti – radimo to kako bismo zaštitili svoje postojanje i to morate razumjeti.
Zapravo nam je pomogao jedan Britanac koji je postao naš prijatelj. Već četiri godine se bori u Ukrajini. Ne mogu vam reći njegovo ime, ali njegov pozivni znak je ‘Price’ i ideja je došla od njega, a zatim smo je razvili s našim specijalnim snagama.
Vjerujem da je prije služio u britanskoj vojsci, i to je razlog zašto je ovdje. Ima znanje i razumijevanje onoga što treba učiniti. Došao je ovdje i još uvijek je vojnik ovdje.
On nam je prvi opisao točan problem koji trebamo riješiti. Zatim smo krajem 2025. počeli raditi sa snagama za specijalne operacije i dobili mnogo bolji uvid u to kako sustav treba izgledati i kako treba funkcionirati.”
Na vrlo osnovnoj razini, dronovi trebaju biti lakši, prenosiviji i tiši, uz mogućnost nošenja tereta.
Novost kod SHADOX-a je to što vojnik može naučiti upravljati njime za samo pola sata obuke, koristeći tehnologiju pametnog telefona.
Velik dio komponenti je tajan, ali sustav izbjegava mjesece obuke, potpuno je siguran – a dron može ostati lebdjeti u zraku ako dođe do napada.
Riječ je i o jednoj od najneupadljivijih letjelica, s tehnologijom bez buke, a koristit će je specijalne snage i izviđačke postrojbe za kratkodometne misije. Black Forest Systems podržava investicijska tvrtka Front Ventures iz Stockholma.
U protekloj godini 80 % ruskih gubitaka uzrokovali su ukrajinski dronovi – ogroman porast u odnosu na samo pet posto u prvoj godini sveobuhvatne invazije.
To se uspoređuje s prvom godinom rata 2022., kada je 90 % gubitaka ruskih snaga uzrokovala topnička paljba.
Izvori su za Mirror rekli da je čak 35.000 ruskih vojnika ubijeno ukrajinskim dronovima, pri čemu je svaki napad snimljen – a svaka smrt tretira se kao podatak za buduću generaciju oružja temeljenog na umjetnoj inteligenciji.
Na pitanje može li se ratovanje ikada u potpunosti automatizirati i hoće li to spasiti živote, Oleksandr je rekao:
"Ne mislim tako. Možda u budućnosti, ali još nismo tamo – živimo stvarnost i potreban je čovjek da poduzme akciju.
I dalje vam treba netko, jer su dronovi prilično ograničeni u onome što mogu učiniti, a još uvijek je potreban čovjek da procijeni situaciju i donese odluke za naš posao.
No važno je ljude držati što dalje od prve linije. To spašava živote. A za one koji ipak moraju ići u takve kontaktne situacije, moramo ih opremiti najboljom tehnologijom koju možemo kako bismo smanjili rizik.
Nisam vojni taktičar. Ja sam samo tehničar koji je izrađivao dronove prije sveobuhvatne invazije, a potom sam počeo izrađivati dronove za vojsku jer znam kako to raditi.
Sljedeći korak vjerojatno će biti određena razina automatizacije. No zapravo ne vjerujem da ćemo uskoro prijeći na potpunu autonomiju. Nisam veliki zagovornik toga, jer vidim da još nismo na toj razini spremnosti – ni sami dronovi nisu spremni za djelovanje u velikim rojevima ili u autonomnim scenarijima.
Morat ćemo ići korak po korak. Možda ćemo tek u budućnosti razmišljati o pravoj autonomiji, ali za to još moramo razviti mnogo tehnologije.”
