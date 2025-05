Splićanki dvaput odbijena obiteljska mirovina: Uskoro stiže ključna promjena

Unsplash/Ilustracija

Umirovljenici koji su bili u izvanbračnoj zajednici do 28. ožujka 2008. godine nemaju pravo na obiteljsku mirovinu. No, i to bi se trebalo promijeniti, zahvaljujući novim izmjenama krovnog mirovinskog zakona. No, izvanbračnu zajednicu će i dalje morati dokazivati na sudu

Pravo na mirovinu supružnika

Mnogi umirovljenici koji su ostali sami nakon smrti supružnika nastoje ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu. Ona iznosi 77 posto mirovine preminule osobe te je često veća od mirovina udovica.

Iako postoji i mogućnost primanja dijela obiteljske mirovine uz vlastitu, brojni stariji samci ni na taj način ne mogu do nje. Jednoj umirovljenici iz Splita je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje čak dvaput odbio zahtjev za obiteljsku mirovinu.

Razlog? Bila je u izvanbračnoj zajednici do 28. ožujka 2008. godine, a to nije uspjela ni dokazati. No, među mnogobrojnim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, koje se trenutno nalaze na raspravi u Hrvatskom saboru, jest i ta da više nema ograničenja u tome tko ima pravo primati obiteljsku mirovinu.

Ključne izmjene zakona

'Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju trebalo bi se ukinuti ograničenje trajanja izvanbračne zajednice do 28. ožujka 2008. godine. Rješenje za umirovljenicu iz Splita je podnijeti novi zahtjev za obiteljsku mirovinu kada novi Zakon o mirovinskom osiguranju stupi na snagu', savjetovali su iz Pravnog savjetovališta Sindikata umirovljenika Hrvatske, piše Mirovina.hr.

Kako ostvariti obiteljsku mirovinu?

Inače, za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu potrebno je podnijeti rješenje Općinskog suda o utvrđivanju postojanja izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, koje je doneseno u izvanparničnom postupku.

Ove sitne, ali mnogima važne izmjene ne bi ni bilo da Ustavni sud nije ocijenio da je zakonski suprotno isključiti izvanbračne udovice i udovce od mogućnosti ostvarenja prava na obiteljsku mirovinu, samo zato jer su bili u izvanbračnoj zajednici do 28. ožujka 2008. godine kad su u Hrvatskoj po prvi put izjednačena prava bračnih i izvanbračnih zajednica.