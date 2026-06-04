Riječ je o njemačkom zrakoplovu manjih dimenzija koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu, doznaje se neslužbeno, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati predvečer po dolasku u Medulin istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN).