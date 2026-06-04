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ŽURNE SLUŽBE NA TERENU

FOTO / Srušio se avion kod Medulina: Četiri osobe poginule

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N1 Info , Hina
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04. lip. 2026. 12:34
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4.6.2026., Campanoz, Medulin - Nedaleko sportskog aerodroma u Medulinu srusio se manji zrakoplov pri cijem je padu poginulo nekoliko osoba. Sve sluzbe su na terenu. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova u četvrtak u 11.20 sati na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, odnosno u blizini medulinskog sportskog aerodroma, potvrdila je istarska policija.

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Riječ je o njemačkom zrakoplovu manjih dimenzija koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu, doznaje se neslužbeno, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati predvečer po dolasku u Medulin istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN). 

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice naveli su kako je uz ekipe Hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz pulske Javne vatrogasne postrojbe.

Istraga je u tijeku. 

4.6.2026., Campanoz, Medulin - Nedaleko sportskog aerodroma u Medulinu srusio se manji zrakoplov pri cijem je padu poginulo nekoliko osoba. Sve sluzbe su na terenu. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Ivica Rojnić, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula za N1 je potvrdio da su četiri osobe smrtno stradale u padu zrakoplova.

"Perimetar je zatvoren, nema pristupa, ne prijeti nikakva opasnost, čeka se očevid i daljnje postupanje."

Uskoro više informacija...

Teme
avion medulin

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