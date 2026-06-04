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FOTO / Srušio se avion kod Medulina: Četiri osobe poginule
Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova u četvrtak u 11.20 sati na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, odnosno u blizini medulinskog sportskog aerodroma, potvrdila je istarska policija.
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Riječ je o njemačkom zrakoplovu manjih dimenzija koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu, doznaje se neslužbeno, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati predvečer po dolasku u Medulin istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN).
Iz Hrvatske vatrogasne zajednice naveli su kako je uz ekipe Hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz pulske Javne vatrogasne postrojbe.
Istraga je u tijeku.
Ivica Rojnić, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula za N1 je potvrdio da su četiri osobe smrtno stradale u padu zrakoplova.
"Perimetar je zatvoren, nema pristupa, ne prijeti nikakva opasnost, čeka se očevid i daljnje postupanje."
Uskoro više informacija...
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