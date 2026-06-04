Kafići se spremaju za nogometnu groznicu, kolekcionari očajavaju: "Nema sličica!"

"Ako ćemo moći raditi i vani, još bolje. Ako budemo radili samo unutra, i to je dobro jer su se naši gosti već navikli na mali prostor pa se svi nekako stisnu. Naravno da očekujemo više posla i veću potražnju. Vidjet ćemo kako će sve izgledati", rekla je Ana, vlasnica jednog zagrebačkog kafića.