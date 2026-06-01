tužna vijest
Preminula Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića
Tužna vijest pogodila je obitelj, prijatelje i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića.
Sejda Bešlić preminula je nakon duge bolesti, javlja Avaz.
Godinama je bila najveća potpora svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je desetljećima te se često isticala kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njezino zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku.
Obitelj, prijatelji i brojni štovatelji obitelji Bešlić opraštaju se od žene koja će ostati upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj potpori suprugu tijekom njegove bogate glazbene karijere.
