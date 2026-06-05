Teška nesreća: Motorom sletio u putni kanal i poginuo

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Vozač motocikla poginuo je u mjestu Čađavički Lug kada je u četvrtak navečer sletio u putni kanal, izvijestili su iz Policijske uprave virovitičko-podravske.

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Prometna nesreća dogodila se oko 21,10 sati u Osječkoj ulici, ispred kućnog broja 134, u mjestu Čađavički Lug.

Državna cesta DC-34 od 21,33 sati zatvorena je za sav promet, naveli su iz policije.

To je druga prometna nesreća sa smrtnom posljedicom te večeri na području Policijske uprave virovitičko-podravske.