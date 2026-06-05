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Čađavički Lug

Teška nesreća: Motorom sletio u putni kanal i poginuo

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Hina
|
05. lip. 2026. 07:09
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Vozač motocikla poginuo je u mjestu Čađavički Lug kada je u četvrtak navečer sletio u putni kanal, izvijestili su iz Policijske uprave virovitičko-podravske.

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Prometna nesreća dogodila se oko 21,10 sati u Osječkoj ulici, ispred kućnog broja 134, u mjestu Čađavički Lug.

Državna cesta DC-34 od 21,33 sati zatvorena je za sav promet, naveli su iz policije. 

To je druga prometna nesreća sa smrtnom posljedicom te večeri na području Policijske uprave virovitičko-podravske.

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Teme
policija prometna nesreća

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