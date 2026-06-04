Danas će biti sunčano, a evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Sutra u petak sjeverno od Alpa proći će hladna fronta te će se na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti već od jutra postupno naoblačiti, a uz promjenljivu povećanu naoblaku moguća je kiša, a i pokoji grmljavinski pljusak. Na srednjem i južnom Jadranu malo do umjereno oblačno uz dulja sunčana razdoblja.