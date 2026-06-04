VREMENSKA PROGNOZA
Danas će biti sunčano, a evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
U visinskom zapadnom strujanju koje se uspostavilo nad Europskim kopnom ciklonalni poremećaji s Atlantika se brzo premještaju prema istoku uzrokujući brze promjene vremena.
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Vlažan oceanski zrak glavninom prolazi sjevernije od Alpa, a nad Sredozemnim morem je topla suha zračna masa saharskog porijekla. Hladna fronta jučer je prošla preko naših krajeva, a u njezinoj pozadini uz porast tlaka zraka došlo je do razvedravanja te se zbog velike količine vlage uslijed jakog radijacijskog hlađenja tla formirala mjestimice jutarnja magla.
Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz slab razvoj dnevne naoblake u gorskim krajevima unutrašnjosti u poslijepodnevnim satima. Puhat će sjeverozapadnjak, a na Jadranu slaba u podvelebitskom primorju pojačana bura. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 23, a na Jadranu od 25 do 27C. Temperatura mora je od 20 do 22C, a ultravioletni indeks visok i vrlo visok.
Sutra u petak sjeverno od Alpa proći će hladna fronta te će se na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti već od jutra postupno naoblačiti, a uz promjenljivu povećanu naoblaku moguća je kiša, a i pokoji grmljavinski pljusak. Na srednjem i južnom Jadranu malo do umjereno oblačno uz dulja sunčana razdoblja.
Na Jadranu će puhati slabo jugo i lebić, a poslijepodne će zapuhati maestral. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 11C a na Jadranu od 15 do 18. Najviše dnevne temperature od 21 do 25C.
Subota i nedjelja promjenljivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja i porast temperature zraka za stupanj do dva.
Mjestimice u gorskim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu poslijepodne i navečer jači razvoj konvektivne naoblake uz malu vjerojatnost za pljuskove kiše. Na Jadranu će puhati vjetrovi dnevne cirkulacije uz poslijepodnevni maestral.
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