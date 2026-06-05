NOVI TREND
Muškarac je 48 sati jeo samo sardine: Evo što mu se dogodilo s tijelom
Jeste li već čuli za trend poznat kao "post na sardinama"? Neki su ga isprobali i pokazali kakve posljedice može imati.
Društvene mreže već godinama diktiraju različite prehrambene trendove. Mnogi od njih obećavaju brži gubitak kilograma, više energije, bolju koncentraciju pa čak i svojevrsno "resetiranje" organizma. No stručnjaci upozoravaju da je kod restriktivnih dijeta i ekstremnih prehrambenih izazova potreban velik oprez, prenosi slovenski Metropolitan.
Najnoviji trend koji je privukao pozornost korisnika interneta jest takozvani "post na sardinama" (sardine fast), tijekom kojeg osoba nekoliko dana jede isključivo sardine. Bez kruha, tjestenine, voća, povrća ili međuobroka, na jelovniku su samo konzervirane sardine.
Stručnjaci upozoravaju da takvi eksperimenti nisu prikladni za svakoga. Nagle i ekstremne promjene prehrane mogu uzrokovati probavne smetnje, nedostatak određenih hranjivih tvari, umor i druge zdravstvene tegobe, zbog čega se prije takvih dijeta preporučuje savjetovanje s liječnikom ili nutricionistom.
Pobornici ovog trenda tvrde da višednevna prehrana koja se temelji isključivo na sardinama može pomoći organizmu da se "resetira", smanjiti nadutost i ubrzati trošenje masnih zaliha. Sardine se inače smatraju nutritivno vrlo vrijednom namirnicom. Bogate su bjelančevinama, vitaminima B skupine, vitaminom D i omega-3 masnim kiselinama. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedna namirnica sama po sebi ne može osigurati sve hranjive tvari potrebne za optimalno funkcioniranje organizma.
YouTuber se sam upustio u izazov
Kreator internetskog sadržaja koji nastupa pod imenom Pigmi odlučio je trend isprobati na vlastitoj koži. Punih 48 sati jeo je isključivo sardine, a svoje iskustvo podijelio je sa svojim pratiteljima.
Na početku eksperimenta tvrdio je da se vrlo brzo osjećao lakše i vitkije. No početno oduševljenje nije dugo trajalo. Ubrzo ga je počela mučiti snažna glad. Ne za još jednom konzervom sardina, nego za gotovo bilo kojom drugom hranom.
Njegova predanost izazovu otišla je toliko daleko da je popio i tekućinu koja je ostala u konzervi, ulje i sok od sardina. Upravo je taj detalj izazvao najviše reakcija među gledateljima.
Kako su sati prolazili, Pigmi je sve više osjećao posljedice izbacivanja ugljikohidrata i šećera iz prehrane. Ispričao je da se osjećao umorno, iscrpljeno i bez energije, što stručnjake ne iznenađuje. Nakon nagle promjene prehrane i izrazito ograničenog izbora namirnica organizam može reagirati manjkom energije, razdražljivošću i osjećajem slabosti.
Ipak, u jednom je trenutku opisao i neobičnu promjenu u svom stanju. "Osjećao sam se kao da sam dosegnuo neku vrstu zen stanja potpune usredotočenosti", rekao je.
Bilo je i pozitivnih učinaka
Iako mu je pomisao na sardine pred kraj izazova postajala sve neugodnija, izvijestio je i o nekim pozitivnim učincima. Prema njegovim riječima, manje su ga boljeli zglobovi i ozlijeđeno rame, a imao je i dojam da mu se poboljšao vid.
Budući da je gotovo u potpunosti izbacio ugljikohidrate iz prehrane, njegovo je tijelo možda prešlo u stanje ketoze, u kojem za energiju počinje intenzivnije koristiti masne zalihe. Upravo zbog toga tvrdio je da su promjene na tijelu bile vidljive već nakon dva dana.
No stručnjaci upozoravaju da je riječ o osobnom iskustvu pojedinca, a ne o dokazu učinkovitosti takvog načina prehrane. Brze promjene tjelesne mase često su posljedica gubitka tekućine i smanjenog unosa ugljikohidrata, a ne nužno stvarnog gubitka tjelesne masti.
Sardine jesu zdrave, ali pretjerivanje nije
Sardine mogu biti vrlo koristan dio uravnotežene prehrane. Bogate su bjelančevinama, omega-3 masnim kiselinama, kalcijem i brojnim vitaminima.
Problem nastaje kada jedna namirnica postane gotovo jedini izvor hrane. Na to je upozorio i sam Pigmi, priznavši da bi pretjerana konzumacija sardina mogla povećati određene zdravstvene rizike, uključujući i povećan rizik od poremećaja zgrušavanja krvi kod nekih osoba.
Stručnjaci naglašavaju da ovakve internetske izazove ne treba shvaćati kao preporuku za prehranu. Iako pojedinci mogu prijaviti pozitivna iskustva, to ne znači da će isti učinak imati i kod drugih ljudi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare