Muškarac je 48 sati jeo samo sardine: Evo što mu se dogodilo s tijelom

Pobornici ovog trenda tvrde da višednevna prehrana koja se temelji isključivo na sardinama može pomoći organizmu da se "resetira", smanjiti nadutost i ubrzati trošenje masnih zaliha. Sardine se inače smatraju nutritivno vrlo vrijednom namirnicom. Bogate su bjelančevinama, vitaminima B skupine, vitaminom D i omega-3 masnim kiselinama. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedna namirnica sama po sebi ne može osigurati sve hranjive tvari potrebne za optimalno funkcioniranje organizma.