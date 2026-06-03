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David Beckham dobit će zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih: "Trenutak je prikladan"
Engleska nogometna legenda David Beckham dobit će zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, dok Sjedinjene Države odbrojavaju do Svjetskog prvenstva u nogometu, koje su domaćini s Meksikom i Kanadom.
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Ploča 51-godišnjeg bivšeg engleskog kapetana na poznatom Hollywood Boulevardu u Los Angelesu bit će otkrivena 12. lipnja uoči prve utakmice turnira na američkom tlu između Sjedinjenih Država i Paragvaja u obližnjem Inglewoodu kasnije te večeri.
"Beckhamova zvijezda na holivudskoj Stazi slavnih u kategoriji sportske zabave dolazi u prikladnom trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju za domaćinstvo Svjetskog prvenstva u nogometu", rekla je Ana Martinez iz Hollywoodske gospodarske komore.
Dodala je da je Beckham imao veliku ulogu u podizanju profila nogometa u Americi i trajni utjecaj na sport, zabavu i globalnu kulturu, piše DW.
Od engleskog talenta do globalne slave
U svojoj bogatoj klupskoj karijeri, Beckham je najviše uspjeha doživio u Manchester Unitedu, gdje je osvojio šest naslova Premier lige i Ligu prvaka.
Igrao je i za europske divove Real Madrid, AC Milan i Paris Saint-Germain, kao i za američki MLS klub LA Galaxy. Za reprzentaciju Engleske odigrao je 115 utakmica i nastupio na tri Svjetska prvenstva.
Od umirovljenja 2013. godine postao je suvlasnik američkog kluba Inter Miami CF, koji je potpisao ugovor s argentinskom superzvijezdom Lionelom Messijem i prošle godine osvojio Major League Soccer Cup.
Beckham, kojeg je britanski kralj Charles III. prošle godine proglasio vitezom, također se upustio u industriju zabave. Godina 2019. bio je suosnivač tvrtke za produkciju sadržaja Studio 99. Godinama već uživa status globalne zvijezde i izvan nogometnog terena.
Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike u Mexico Cityju.
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