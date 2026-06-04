Tarantino kritizirao Hollywood: "Ovih dana radije bih pročitao knjigu"

"Nevjerojatnost, dodvoravanje publici, pogrešno odabrani glumci ili jednostavno glupa sr***a obično unište svaki novi film koji izađe iz tvornice kobasica bez okusa koja se nekad nazivala Hollywoodom. Ovih dana, cijeli koncept filma više me potiče na prezir nego na velikodušnost. Što je i pošteno, jer u usporedbi s filmovima iz posljednjih šest godina 80-e izgledaju kao 30-e", napisao je.