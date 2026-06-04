"tvornica kobasica bez okusa"
Tarantino kritizirao Hollywood: "Ovih dana radije bih pročitao knjigu"
Slavni redatelj Quentin Tarantino otvoren je oko svog stava o stanju modernog Hollyooda.
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Pišući za časopis Sight & Sound, oskarovac, filmaš koji stoji iza filmova "Pakleni šund" i "Kill Bill", podijelio je svoju brutalno iskrenu procjenu post-covid Hollywooda i modernih filmova, navodeći da je filmska industrija "tvornica kobasica bez okusa" prepuna "pogrešno odabranih glumaca" i "dodvoravanja publici", piše Euronews.
"Nevjerojatnost, dodvoravanje publici, pogrešno odabrani glumci ili jednostavno glupa sr***a obično unište svaki novi film koji izađe iz tvornice kobasica bez okusa koja se nekad nazivala Hollywoodom. Ovih dana, cijeli koncept filma više me potiče na prezir nego na velikodušnost. Što je i pošteno, jer u usporedbi s filmovima iz posljednjih šest godina 80-e izgledaju kao 30-e", napisao je.
"Ovih dana bih radije pročitao knjigu", dodao je.
No, spomenuo je da je u posljednje vrijeme uživao u Spielbergovoj adaptaciji "Priči za zapadne strane" iz 2021. i Costnerovom diptihu "Horizon: Američka saga" iz 2024. Pomalo iznenađujuće, Tarantino je pohvalio i Netflixovu kriminalističku dramu "The Rip", s Mattom Damonom i Benom Affleckom u glavnim ulogama.
Tarantino, koji je prethodno izjavio da će se povući nakon što režira 10 filmova trenutno radi na predstavi koja bi trebala imati svjetsku premijeru na londonskom West Endu sljedeće godine.
Njegov sljedeći veliki filmski projekt je "Pustolovine Cliffa Bootha", nastavak filma "Bilo jednom u Hollywoodu" iz 2019. Novi film režirat će David Fincher, a scenarij će napisati Tarantino.
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