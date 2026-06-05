Ovo su ključni ministri iz Janšinog SDS-a

Vladina koalicija od pet stranaka - uz SDS, tu su i Demokrati, te koalicija NSi, SLS i Fokus - ima 43 mjesta u parlamentu od 90 mjesta, a podržava je i desničarska stranka Resnica koja se formalno nije pridružila vladi. Zastupnici iz redova nacionalnih manjina također su podržali kabinet, prenosi agencija STA.