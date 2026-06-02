veliko otkriće
Nova nada u borbi protiv raka gušterače: Eksperimentalna tableta produljuje život oboljelima
Rak gušterače (pankreasa) ubraja se među najsmrtonosnije oblike raka, dobrim dijelom zato što ga je teško otkriti prije nego što se počne širiti na druge organe.
Nova eksperimentalna tableta pomogla je osobama s uznapredovalim rakom gušterače da žive dulje, objavili su istraživači u nedjelju, što budi nadu u dugo očekivane učinkovitije terapije za jedan od najsmrtonosnijih oblika raka, piše CNN.
"Iako ne liječi rak, ovo predstavlja velik korak naprijed“, rekao je dr. Zev Weinberg sa Sveučilišta Kalifornije u Los Angelesu, koji je sudjelovao u vođenju istraživanja.
Lijek se zove daraksonrasib i blokira mutirani protein koji potiče rast tumora u više od 90 posto slučajeva raka gušterače – metu koju medicina desetljećima nije uspijevala učinkovito pogoditi.
U istraživanju je 500 pacijenata s metastatskim rakom, koji više nisu reagirali na prethodne terapije, nasumično raspoređeno na primanje eksperimentalnog lijeka ili dodatne kemoterapije. Svakodnevno uzimanje tablete gotovo je udvostručilo vrijeme preživljavanja, uz manji broj ozbiljnih nuspojava. Rezultati su objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine i predstavljeni u nedjelju na sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) u Chicagu.
Pacijenti koji su uzimali daraksonrasib živjeli su u prosjeku 13,2 mjeseca, u usporedbi sa 6,7 mjeseci kod onih koji su primali kemoterapiju. Iako se to možda čini skromnim poboljšanjem, Weinberg ističe da je riječ o prvom lijeku koji je pokazao značajnu prednost u odnosu na kemoterapiju.
„Nakon 16 godina liječenja raka gušterače, doslovno sam zaplakala“, rekla je dr. Rachna Shroff iz Centra za rak Sveučilišta Arizona kada je prvi put vidjela rezultate studije, iako nije sudjelovala u istraživanju. Posebno ju je impresionirala činjenica da su „pacijenti ostajali na terapiji jer im je donosila trajnu i značajnu korist“.
Obećavajući rezultati
Iako učinak tablete s vremenom slabi, pacijenti su je koristili znatno dulje nego što je kontrolna skupina ostajala na kemoterapiji. Prijavljivali su manje bolova i bolju kvalitetu života dok su se njihovi tumori smanjivali.
Mnogi su nastavili uzimati lijek i nakon završetka analize podataka, što prema Weinbergu znači da bi se razlika u preživljavanju mogla dodatno povećavati kako istraživači budu nastavili pratiti pacijente.
Dr. Brian Wolpin iz Instituta Dana-Farber predstavio je rezultate u nedjelju. Rekao je da bi lijek trebao postati „novi standard liječenja“ za prethodno liječeni metastatski rak gušterače.
Dodao je da će istraživači ispitati i njegovu primjenu u ranijim stadijima bolesti, uključujući mogućnost da smanjenje tumora omogući većem broju pacijenata kandidaturu za operativni zahvat.
Najčešće nuspojave koje bi mogle utjecati na nastavak terapije su osip, koji može biti ozbiljan, te ranice u usnoj šupljini, rekao je.
Studiju je financirala tvrtka Revolution Medicines, a američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) planira ubrzani postupak razmatranja lijeka. U međuvremenu FDA omogućuje takozvani „prošireni pristup“ eksperimentalnom lijeku za pacijente koji ispunjavaju određene kriterije.
Lijek je privukao pozornost javnosti kada je bivši američki senator Ben Sasse u emisiji 60 Minutes izjavio da osjeća manje bolova otkako ga uzima. Onkolozi su zatrpani zahtjevima kako program posebnog pristupa postupno ulazi u primjenu.
Teško otkrivanje i liječenje
Rak gušterače među najsmrtonosnijim je oblicima raka upravo zato što ga je teško otkriti prije nego što se proširi na druge organe.
Za razliku od drugih vrsta raka koje su dobile brojne alternative kemoterapiji, rak gušterače pokazao se mnogo težim za liječenje.
Stručnjaci koji nisu sudjelovali u novom istraživanju izrazili su optimizam da bi ovo mogla biti prekretnica u razvoju novih terapija, dok se trenutačno razvijaju deseci eksperimentalnih lijekova.
