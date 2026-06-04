Iz vrta u kuću
Krpelji mogu preživjeti u stanu nekoliko dana: Znate li gdje se obično skrivaju u vašem domu?
Krpelje većina ljudi povezuje isključivo s prirodom, no stvarnost je drukčija – ovi nametnici lako mogu dospjeti i u dom. Najčešće ih unosimo sami, na odjeći i obući, dok ih u zatvorene prostore često donose i kućni ljubimci.
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Ako imate vrt ili dvorište, važno je poduzeti mjere za smanjenje broja štetnika na otvorenom, jer upravo su takva mjesta najčešća polazišna točka s koje se krpelji približavaju kući.
Jednom kad uđu u dom, krpelji ne nestaju odmah. Ovisno o vrsti te uvjetima poput razine vlage, u zatvorenim prostorima mogu preživjeti od nekoliko dana do nekoliko tjedana, navodi blog Biology Insights and Entomologist.
Iako većina vrsta teško opstaje u suhim uvjetima, postoje iznimke. Među njima je smeđi pseći krpelj, koji se može prilagoditi životu u zatvorenom prostoru i ondje preživjeti znatno dulje, prenosi Klix.ba.
Kada se nađe u kući, krpelj traži mirno i zaštićeno mjesto na kojem može čekati domaćina. Najčešće bira tamne, skrovite i umjereno vlažne kutove.
Najčešće ih se može pronaći:
- u tepisima i drugim tekstilnim površinama, gdje se mogu sakriti duboko među vlaknima,
- na ležajevima i prostirkama za kućne ljubimce,
- u tapeciranom namještaju poput sofa i fotelja,
- u pukotinama na podovima, uz rubove zidova i iza namještaja,
- u podrumima, praonicama rublja i drugim vlažnijim prostorijama.
Posebnu pozornost treba posvetiti mjestima na kojima kućni ljubimci često borave ili odmaraju, jer je upravo ondje najveća vjerojatnost susreta s krpeljima.
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