Izgubljeni kontinent leži u dijelovima ispod BiH, Srbije i Hrvatske

Kontinentalna kora uglavnom je previše plovna da bi potonula. To je uobičajeno geološko pravilo i dijelom objašnjava zašto je ova priča neobična. Kada se Velika Adrija susrela s Europom, veći dio kontinenta bio je potisnut ispod nje, u plašt, gdje se i danas nalazi. Samo su najgornji slojevi, lakše sedimentne stijene, bili previše lagani da bi slijedili ostatak kontinenta. Tijekom sudara bili su oguljeni i naborani, te su ostali nagomilani u planinskim lancima koji danas prolaze kroz regiju.