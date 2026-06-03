Živi u Njemačkoj, a nema ni centa ušteđevine: "Na kraju mjeseca uvijek isto“

No dio sudionika smatra da je njegova situacija sasvim razumljiva. „Zasto mislite da se šali? Tri tisuće eura nije ništa za život u Njemačkoj. To je sasvim normalna suma za život ovdje. Dok sve poplaćaš, ne ostane ti nešto za ušparati“, napisala je jedna komentatorica koja živi u Njemačkoj. Dodala je i da ljudi često imaju pogrešnu predodžbu o njemačkim plaćama. „Naš narod voli uveličati, hvaliti se i lagati. U Njemačkoj se ne govori kolika ti je plaća. Sami naši to rade.“ Nekoliko komentatora istaknulo je kako je ključni problem životni stil. „Što će ti auto na leasing?“ upitao je jedan od njih, sugerirajući da mnogi iseljenici nepotrebno povećavaju troškove kako bi ostavili dojam uspjeha kada dolaze u domovinu.