"Bacate smeće, gubite novac"
Hit destinacija obračunava se s prekomjernim turizmom: Stižu kazne za bacanje smeća po ulici
Japanske vlasti bore se s nuspojavama rekordnog turističkog procvata, a jedna od najprometnijih tokijskih četvrti Shibuya zauzela je stroži stav prema rastućem problemu - smeću.
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Posjetitelji uhvaćeni u bacanju smeća u užurbanoj četvrti Shibuya u glavnom gradu bit će kažnjeni na licu mjesta. To je samo jedan način na koji se vlasti bore protiv prepunih ulica, konzumacije alkoholnih pića na javnim mjestima i pritiska prekomjernog turizma.
Ovaj potez najnoviji je pokušaj uravnoteženja procvata japanske turističke ekonomije s potrebama lokalnih stanovnika. Kazna za bacanje smeća je 2000 jena, ili 10,75 eura, piše Euronews.
Bacanje smeća je ozbiljan problem diljem Tokija. U drugim područjima vlasti su kažnjavale vlasnike restorana koji nisu ugradili kante za smeće.
"Ako bacate smeće, gubite novac"
Popularnost Japana kao turističke destinacije ne pokazuje znakove usporavanja. U 2025. godini, ova azijska nacija dočekala je rekordnih 42,7 milijuna međunarodnih posjetitelja, ali s porastom dolazi i više smeća.
Japanska televizija NHK izvijestila je da je oko Shibuye porastao broj ljudi, uključujući turiste, koji piju alkohol i bacaju smeće po ulicama. Osim kazni, posjetitelji mogu očekivati kampanju protiv smeća, koja koristi slogan "ako bacate smeće, gubite novac".
Lokalne vlasti šalju do 50 službenika koji patroliraju susjedstvima i pišu kazne, koje se mogu platiti gotovinom, kreditnom karticom ili QR kodovima.
Japan je poznat po nedostatku kanti za smeće, dijelom zbog njihove potencijalne upotrebe u terorističkim napadima. Turtisti su to primijetili, pa je u lanjskom vladinom istraživanju 20 posto taj razlog navelo kao najznačajniju neugodnost za turiste.
Turizam je u Japanu naglo porastao od pandemije Covid-19, zahvaljujući oslabljenoj valuti i bezbrojnim viralnim videozapisima na društvenim mrežama. S tim rastom došao je i prekomjerni turizam, a vlada sada pokušava obuzdati negativne posljedice toga.
To uključuje niz mjera, uključujući povećanje poreza za međunarodne turiste, kao i uvođenje aplikacija za kontrolu gužve, s ciljem smanjenja broja ljudi u najpopularnijim područjima.
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