Novi pametni lijek skida raku "plašt nevidljivosti" i smanjuje tumore

Posebno su ohrabrujući rezultati kod pacijenata s uznapredovalim bolestima. Napredovanje raka zaustavljeno je na najmanje šest mjeseci kod 18 posto oboljelih od raka vrata maternice, 32 posto pacijenata s rakom jetre, 36 posto s rakom mokraćnog mjehura, 38 posto s rakom glave i vrata te kod više od polovice oboljelih od raka debelog crijeva (51 posto) i pluća (55 posto).