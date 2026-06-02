OHRABRUJUĆI REZULTATI
Novi pametni lijek skida raku "plašt nevidljivosti" i smanjuje tumore
Eksperimentalni lijek razvijen u Oxfordu pokazao je obećavajuće rezultate u ranim kliničkim ispitivanjima, pomažući imunoterapiji da ponovno prepozna i napadne tumore koji su se prethodno uspjeli sakriti od imunološkog sustava.
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U studiji provedenoj u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj i Australiji sudjelovala su 83 pacijenta s rakom vrata maternice, mokraćnog mjehura, jetre, debelog crijeva, pluća te glave i vrata.
Svi su prethodno iscrpili standardne mogućnosti liječenja, a imunoterapija im nije djelovala ili je s vremenom prestala biti učinkovita.
Pacijenti su uz imunoterapijski lijek cemiplimab primali i novu tabletu GRWD5769. Rezultati su pokazali da se tumori smanjili kod 26 pacijenata, dok je kod njih 15 zabilježeno smanjenje veće od 30 posto.
Lijek djeluje tako da blokira enzim ERAP1, koji tumorske stanice koriste kako bi se "sakrile“ od T-limfocita, ključnih stanica imunološkog sustava. Uklanjanjem tog svojevrsnog "plašta nevidljivosti“, rak ponovno postaje vidljiv imunološkim stanicama koje ga mogu prepoznati i uništiti, piše The Guardian.
Impresivni rezultati
Posebno su ohrabrujući rezultati kod pacijenata s uznapredovalim bolestima. Napredovanje raka zaustavljeno je na najmanje šest mjeseci kod 18 posto oboljelih od raka vrata maternice, 32 posto pacijenata s rakom jetre, 36 posto s rakom mokraćnog mjehura, 38 posto s rakom glave i vrata te kod više od polovice oboljelih od raka debelog crijeva (51 posto) i pluća (55 posto).
Glavna istraživačica, profesorica Fiona Thistlethwaite iz bolnice Christie u Manchesteru, istaknula je da su rezultati iznimno obećavajući za lijek koji se uzima u obliku tablete kod kuće.
"Riječ je o potpuno novom mehanizmu djelovanja koji očito pomaže imunoterapiji da bude učinkovitija. Još smo u ranoj fazi istraživanja, ali rezultati su vrlo impresivni“, rekla je.
Razlozi za optimizam
Imunoterapija je posljednjih godina revolucionirala liječenje raka, no uspješna je kod tek oko trećine pacijenata. Upravo zato znanstvenici smatraju da bi lijekovi poput GRWD5769 mogli značajno proširiti broj oboljelih koji mogu imati koristi od takvog liječenja.
Stručnjaci koji nisu sudjelovali u istraživanju upozoravaju da je riječ o ranoj fazi ispitivanja te da će biti potrebne veće studije kako bi se potvrdilo može li novi pristup donijeti dugotrajnu korist pacijentima.
Ipak, činjenica da su pozitivni učinci zabilježeni kod više različitih vrsta raka, uključujući one poznate po otpornosti na imunoterapiju, daje dodatni razlog za optimizam.
Ispitivanje se nastavlja, a već su u planu veće kliničke studije koje bi trebale pokazati može li ovaj "pametni“ lijek postati nova generacija terapije za teško izlječive oblike raka.
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