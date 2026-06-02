Roditelji prepoznaju borbu
Tom Hanks: Priča o igračkama 5 prikazuje "teror" dječje ovisnosti o ekranu
Holivudska zvijezda Tom Hanks rekao je da najnoviji film "Priča o igračkama 5" prikazuje dječju ovisnost o ekranima, problem za koji kaže da "uznemirujuć".
U petom dijelu animirane franšize Woodyju, Buzzu i Jessie prijeti novi tablet nalik žabi poznat kao Lilypad, koji očarava djecu u filmu. Hanks je rekao da se glumačka postava povezala s radnjom jer su svi "susreli tu nezainteresiranost" mladih ljudi koji "gledaju dolje u svoj telefon, gledaju gore, gledaju dolje, gledaju gore".
"Ovo je generacijska stvar", rekao je Davidu Sillitu s BBC-a, "gdje jedna generacija ima tu stvar koja ih tehnološki definira u društvu i u nju ulažu sve." Glumac je istaknuo "trenutak u filmu kad gledamo gradski pejzaž i vidimo taj plavi sjaj telefona u spavaćim sobama i slično, i to doista uznemirava".
U filmu "Priča o igračkama 5", koji izlazi kasnije ovog mjeseca, Hanks, Tim Allen i Joan Cusack vraćaju se svojim ulogama, posuđujući glasove Woodyju, Buzzu Lightyearu i Jessie, a glumačkoj se postavi kao Lilypad priključila Greta Lee.
Zlikovci u prethodnim filmovima "Priče o igračkama" uključivali su velikog ljubičastog medvjedića Lotsa, problematičnog susjeda Sida, nemilosrdnog kolekcionara igračaka Ala i jezivu vintage lutku Gabby Gabby.
Ali, novi neprijatelj u "Priči o igračkama 5" je sasvim drugačija zvijer. To je bojno polje koje će roditelji diljem svijeta prepoznati, a film dolazi u vrijeme šire rasprave, izvan područja potencijalne štetnosti previše vremena provedenog pred ekranom, posebno na društvenim mrežama.
Allen, koji posuđuje glas Buzzu Lightyearu, prisjetio se kako je nedavno odveo svoju kćer tinejdžericu u kino, ali ona se teško koncentrirala tijekom cijelog filma jer su djeca "toliko navikla na filmove od sedam sekundi na Instagramu", rekao je.
Njegova kći je rano odbacila film koji su gledali, objasnio je Allen, jer je već shvatila bit onoga što će se dogoditi. "Pogledala je film i pomislila: 'Razumijem! On će biti negativac i oni će to učiniti'", prisjetio se.
"Malo smo se posvađali, rekao sam, 'od sada, ako idemo u kina, gledamo film, a ti se možete žaliti na njega poslije'. Ali nije pogriješila". Allen je rekao da su mladi ljudi "toliko navikli na početni, srednji i završni luk u sedam sekundi" da se muče s dvosatnim filmom, "osim Avatara", dodao je, "što je iskustvo".
Nova pjesma Taylor Swift pod nazivom "I Knew It, I Knew You" bit će uključena u soundtrack. Pjevačica je rekla da je, izvana, oduvijek sanjala da će pisati za ove likove koje obožava otkad je bila petogodišnjakinja gledajući prvi film iz popularne franšize.
No, dok su prethodni filmovi u serijalu uglavnom ostali u svijetu igračaka, peti film je prvi koji se bavi pitanjem tehnologije, ističući i njezine prednosti i rizike. Kritičari još nisu dali svoj sud o najnovijem filmu i koliko je učinkovit u rješavanju problema odnosa djece s tehnologijom.
Joan Cusack je rekla da misli da će problem "odjeknuti" kod roditelja koji se bore s ograničenjima vremena provedenog pred ekranom. No, Allen je priznao da svaka generacija ima svoju raspravu o određenoj tehnologiji, a njegovi roditelji imali su slične brige kad je bio mlad.
"Kad je FM radio došao u Sjedinjene Države i počeli smo slušati rock'n'roll, stalno smo slušali glazbu, roditelji su mi govorili 'isključite to', gdje god smo išli, morala je svirati glazba. Dakle, postoji neko sjećanje na to, a onda, kad smo dobili televiziju, htjeli smo je gledati cijelo vrijeme. Dakle, to je bilo u toku, evolucija je bila u toku", zaključio je.
