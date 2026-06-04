28 Crnogoraca zadržano na beogradskom aerodromu, među njima i urednik portala Vijesti

"Nešto poslije dva sata iza ponoći nazvao me novinar Vijesti Dušan Cicmil i obavijestio da je izdvojen na dodatnu kontrolu, ali da mu nije rečeno zbog čega. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, no rečeno mu je da ne mogu proći u dio za graničnu kontrolu. Vratio sam se do tog dijela aerodroma, pokazao policajcu odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom. Kad mi je rečeno da ne mogu proći, tražio sam da pozovu voditelja smjene, a potom sam kontaktirao dežurnog tužitelja kako bi mi objasnili zbog čega se mom klijentu i ostalim putnicima ograničava sloboda kretanja. Bez ikakvog objašnjenja, desetak minuta kasnije putnici su počeli izlaziti", rekao je Jovanović.