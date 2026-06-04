Za tri horoskopska znaka ljeto 2026. bit će najbolje dosad

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Ljeto 2026. neće biti samo još jedna sezona odmora – barem ne za tri horoskopska znaka, koji ulaze u razdoblje kada im se napokon otvaraju vrata koja su godinama bila zaključana.

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Bik, Škorpion i Vodenjak dobivaju novac, mir i ljubav, dok ostali znakovi pronalaze svoje male, ali značajne pobjede. Ako ste čekali znak da krenete naprijed, stigao je.

Zašto je ljeto 2026. prijelomno

Sezonu obilježava snažan Jupiter u Raku, koji donosi emocionalnu stabilnost i materijalni rast. Istodobno, Venera prolazi kroz vatrene znakove i budi strast ondje gdje je mjesecima vladala tišina.

Ljetna prognoza za 2026. najavljuje konkretne financijske dobitke i ozbiljne ljubavne preokrete za Bika, Škorpiona i Vodenjaka, dok ostali znakovi ostvaruju manje, ali stabilne pomake u karijeri i odnosima.

Bik: Naplata svega u što ste godinama ulagali

Bikovi će napokon prodisati. Posao koji su godinama gurali bez priznanja počinje donositi opipljiv novac, a ponuda koja stiže u srpnju mijenja njihovu financijsku sliku do kraja godine.

U ljubavi slobodni Bikovi upoznaju osobu koja ne bježi od ozbiljnih razgovora. Zauzeti pronalaze mir koji su odavno tražili.

Škorpion: Strast i bogatstvo idu ruku pod ruku

Škorpioni ulaze u astrološko razdoblje u kojem njihova intuicija postaje radar za prilike. Investicija, prodaja nekretnine ili neočekivani povrat duga puni račun.

Ljubav je još intenzivnija jer Škorpioni napokon pronalaze partnera koji može pratiti njihovu dubinu. Kolovoz donosi sudbinski susret.

Vodenjak: Sudbina se okreće u korist slobodnog duha

Vodenjaci su godinama ulagali u tuđe snove. Ljeto 2026. vraća im energiju kroz nove ugovore, putovanja i kreativne projekte koji donose pasivan prihod.

Na emocionalnom planu Vodenjak prestaje bježati od bliskosti. Dolazi osoba koja poštuje njihovu slobodu i istodobno gradi čvrst odnos.

Što donosi ljetni horoskop za 2026. ostalim znakovima

Ovan

Ovnovi dobivaju vjetar u leđa na poslu, ali moraju obuzdati impulzivne odluke. Ljubav cvjeta nakon 15. srpnja.

Blizanci

Komunikacija im je glavni adut. Blizanci sklapaju poslovne dogovore koji će se isplatiti na jesen, a stari prijatelj postaje neočekivana romansa.

Rak

Jupiter u njihovu znaku donosi proširenje obitelji, useljenje ili veliku kupnju. Rakovi koji su patili u ljubavi napokon se oslobađaju toksične veze.

Lav

Lavovi blistaju u srpnju i kolovozu. Stiže priznanje na poslu, a u ljubavi dolazi do javnih potvrda veze, zaruka ili vjenčanja.

Djevica

Djevice sređuju financije do najsitnijih detalja i postavljaju temelje za ozbiljnu ušteđevinu. Slobodne Djevice upoznaju nekoga preko posla, posve neočekivano.

Vaga

Vage pronalaze ravnotežu nakon kaotičnog proljeća. Slijedi manji, ali značajan novčani priljev i pomirenje s osobom koja im je nedostajala.

Strijelac

Strijelci putuju, a učenje i nova znanja donose im poslovnu priliku. Rujan donosi ljubav iz inozemstva.

Jarac

Jarčevi zatvaraju jedno poslovno poglavlje i otvaraju unosnije. U ljubavi prestaju glumiti snagu i dopuštaju emocijama da prodišu.

Ribe

Ribe dobivaju kreativni zamah. Hobi se pretvara u izvor prihoda, a stara simpatija šalje poruku koja mijenja sve.

Kako najbolje iskoristiti astrološko ljeto 2026.

Pokušajte donositi važnije odluke između 10. srpnja i 25. kolovoza, kada su zvijezde najnaklonjenije. Izbjegavajte impulzivnu potrošnju u prvom tjednu srpnja. Slušajte intuiciju, ali provjeravajte činjenice. Ljeto 2026. nagrađuje hrabre, ali ne i nepromišljene, piše Krstarica.

NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.