Pijete gazirana pića? Evo što to čini vašem tijelu, a da toga vjerojatno niste svjesni

Na zdravstvenoj platformi Zoe upozoravaju i na utjecaj gaziranih pića na probavu. Mjehurići mogu uzrokovati nadutost i osjećaj punoće jer se plinovi zadržavaju u probavnom sustavu. Kofein pak može utjecati na kvalitetu sna, zbog čega stručnjaci preporučuju da ga se izbjegava najmanje šest do osam sati prije odlaska na spavanje.