Ovaj simptom na stopalima ne treba zanemariti, može ukazivati ​​na ozbiljne zdravstvene probleme

Svrbež stopala i tabana također može biti povezan s bolestima jetre. Ovaj simptom se ponekad javlja prije nego što osoba primijeti druge znakove bolesti. Može zahvatiti samo određene dijelove tijela, ali i cijelu kožu, a često se pogoršava tijekom noći ili na višim temperaturama. Uz svrbež, mogu se javiti kronični umor, slabost, gubitak apetita, mučnina, povraćanje te žutilo kože i bjeloočnica.